State seguendo il Grande Fratello 15? Allora vi siete resi conto che questa edizione è iniziata bella movimentata… Già ci sono state discussioni, già ci sono stati primi baci, “avvicinamenti” proibiti (ci riferiamo all’amicizia sbocciata tra Patrizia Bonetti e Luigi Favoloso, il fidanzato di Nina Moric); qualcuno ha già detto di voler lasciare la casa; Striscia ha scatenato il sospetto che un concorrente in gara abbia un telefono; Aida Nizar ha avuto un malore che l’ha portata a vomitare nel lavandino del bagno generando il caos tra gli altri ragazzi. Per di più, Vladimir Luxuria, alla fine della seconda diretta, ha scritto un tweet che ha insinuato il dubbio che un concorrente – che si è dichiarato etero – sia in realtà omosessuale. “Perché c’è ancora chi si vanta solo di aver avuto migliaia di donne e si vergogna di dire che è andato a letto anche con gli uomini? #GF15” scrive Luxuria. A chi si riferisce? Il pensiero è andato subito a Simona Coccia che si è vantato di essere andato a letto con 2.000 donne. Ma anche ad Alberto Mezzetti – Tarzan – che più volte ha parlato della sua passione per le donne. C’è qualcosa di vero nelle parole di Luxuria? Continua a leggere dopo la foto

Non si sa. Forse tra qualche giorno sarà proprio Vladimir a svelare di più. Nel frattempo restiamo con il dubbio. A ogni modo, c’è dell’altro. A poche ore dalla seconda diretta arriva, da un ex concorrente del Grande Fratello, una dichiarazione pesante su un concorrente attualmente in gioco. A parlare è Salvo Veneziano, il pizzaiolo della prima edizione del Grande Fratello, quella, per capirci, di Taricone, Cristina Plevani, Marina La Rosa. Avete presente? Ecco. Ebbene, nel programma di Mediaset Extra “Ultime dalla casa”, Salvo ha fatto sapere quanto segue: “Ho visto la foto su Facebook e ho semplicemente commentato: ‘Il più bello di Italia? Ma o la foto è ritoccata, o è il concorso è truccato’, al che mi ha contattato privatamente e sono volati insulti. Lui mi ha querelato, io l’ho querelato”.

Di chi parla? Di Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane che sta facendo molto parlare. Dunque Veneziano avrebbe querelato Coccia... L’ex spogliarellista ha fatto discutere sin dalla sua entrata nella casa, dichiarando nella clip di presentazione di aver avuto quasi 2000 donne, facendo infuriare (e parecchio) l’opinionista Cristiano Malgioglio. Anche la questione dello scambio di messaggi hot tra lui e Lucia Bramieri ha fatto scalpore. Per non parlare delle pesanti accuse mosse a Coccia da Floriana Secondi. Ora ci mancava la notizia della querela… Che ne dite: Barbara D’Urso ne parlerà durante la prossima puntata oppure lascerà correre? Stiamo a vedere che succede.

