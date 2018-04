Una confessione in piena regola e se qualcuno avesse anche avuto solo un dubbio sulla sua vita spericolata dovrà ricredersi ancora una volta. Sì perché Patty Pravo non è una tra tante, ma una di quelle che ha lasciato il segno, sul palco e fuori. “Nella mia vita ho fatto di tutto e ne sono felice”. Esordisce così, l’ex ragazza del Piper che a settant’anni ha meno peli sulla lingua che mai, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi: “Anche se quando scrivevano sui giornali che in America vivevo sotto i ponti – ha svelato in un'intervista al giornale- mi sono fatta delle grosse risate, perché in realtà abitavo al 20esimo piano e i ponti li vedevo da lassù”.

Tra amori, successi, carcere e incontri movimentati la cantante ha molto da raccontare: “Sono stata sposata cinque volte delle quali tre in contemporanea, ma per un solo momento ho desiderato di avere un figlio per amore e per lo stesso motivo ho deciso di non farlo. Nel frattempo sono stata tre giorni in galera a Rebibbia, dove in verità sono stata bene e ho conosciuto persone fantastiche. (Continua dopo la foto)



Ho picchiato Beppe Grillo sul palco dei Telegatti, ho fumato canne chiusa nel mio Maggiolone con Jimi Hendrix e ho anche mangiato cetriolini in compagnia di Peggy Guggenheim”.Ha avuto sempre un grande successo, ma non intende fermarsi: “Ho venduto 110 milioni di dischi di cui 49 solo con “La Bambola”, che in fondo non mi è mai piaciuta! Quest'anno è il 50ennale di questa canzone... ma che palle gli anniversari, io li rifuggo e loro mi inseguono. Voglio pensare al futuro, ho molti progetti: un nuovo album, un grande show...”.Bellissima, irriverente e con un fascino incredibile ha sempre stupito i fan italiani. L’eterea bionda all’età di 70 anni è ancora una donna bellissima.Normalmente la vediamo nelle occasioni pubbliche in cui sfoggia abiti molto eleganti e naturalmente trucco e parrucco sono al top. Ma anche Nicoletta Strambelli (questo il suo vero nome) è una donna come tutte le altre e nella sua vita privata indossa la prima cosa che trova e le capita di andare in giro senza make up e con i capelli non fatti dal parrucchiere. Nelle sue giornate romane la cantante ama essere semplice e naturale. Simbolo (e sogno) di un’epoca passata che non tornerà ma che manterrà per sempre il ricordo di Patty, la ragazza del Piper che di invecchiare non ha nessuna voglia.

