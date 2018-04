Nella seconda puntata del Grande Fratello ne sono successe parecchie. Intanto Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, è scoppiata a piangere in diretta perché suo padre le ha detto di non essere intenzionato a recuperare un rapporto con lei. Poi: Valerio ha dovuto abbandonare la casa non senza polemiche. Il ragazzo infatti è uscito ma ha fatto pesare al pubblico non poco il risultato del televoto. Tanto per dirne alcune. Nella seconda puntata, però, c’è stato anche dell’altro: un nuovo ingresso nella casa. Parliamo dell’ingresso di Aida Nizar, la star dei reality spagnola che non era potuta entrare nella prima puntata perché era arrivata in ritardo e non le era stato consentito l’ingresso. La Nizar si era arrabbiata non poco però aveva dovuto accettare le condizioni. È entrata comunque lunedì scorso. Tanta gioia per lei. Ma anche qualche problemino. Già perché la Nizar, appena arrivata nella casa, ha subito passato una notte infernale. La ragazza ha avuto un malore e, nel cuore della notte, è dovuta correre in bagno a vomitare. Cosa le sarà successo? Quale sarà stato il problema? Continua a leggere dopo la foto

Non si sa. Però si sa che la Nizar aveva lo stomaco sottosopra e non è riuscita nemmeno ad arrivare alla tazza del gabinetto: ha vomitato nel lavandino. Ma, per non fare un brutta figura, ha deciso di non dire nulla a nessuno. Il fatto è che, poi, i concorrenti hanno trovato un bagno sporchissimo e non hanno capito chi fosse il responsabile. Alessia e Patrizia, però, hanno capito subito che quel disastro era “opera” di Aida così sono andate da lei per chiederle spiegazioni. Aida ha negato tutto. Ma quella bugia le pesava sulla coscienza così ha deciso di confidarsi con una delle uniche figure che le ispirava fiducia, Alberto Mezzetti detto Tarzan. Così i due si sono chiusi nel magazzino e la Nizar ha vuotato il sacco.Il consiglio che le ha dato Alberto è stato quello di confessare anche agli altri inquilini. Anche perché l’argomento del bagno sporco è stato uno dei più caldi della giornata. Convinta da Alberto, Aida ha deciso di prendersi le sue responsabilità e ha raccontato agli altri inquilini tutta la verità. Mentre raccontava il fattaccio, la spagnola era mortificata, soprattutto per aver detto una bugia e aver mentito ai suoi compagni. Ha fatto bene a dire la verità? Beh, secondo noi ha fatto benissimo. Anche perché comunque la cosa sarebbe sicuramente venuta fuori. A quel punto sarebbe stato molto peggio… Quando Aida ha confessato la verità, ha aggiunto anche alcuni dettagli: il cibo che avrebbe vomitato sarebbe quello mangiato in albergo prima di arrivare in Casa e pare che nella terza vomitata ci siano anche degli spinaci…

