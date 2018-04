Grande Fratello adesso è guerra. Se fino a qualche giorno fa un velo di calma apparente calava sulla casa ora cambiata tutto. A far traboccare il vaso un gesto che non è piaciuto a tanti inquilini della casa che hanno alzato tono e tiro. Tra di loro sono volate parole durissime e adesso, difficilmente, la situazione si stabilizzerà. A far scoppiare il putiferio è stata Aida Nizar. La nuova inquilina si è sentita male ed ha rigurgitato, senza però pulire. Alcune ragazza hanno chiesto alla donna se fosse stata lei a rimettere, ma la diretta interessata ha negato. Ora, la verità è venuta a galla e la reazione dei concorrenti ha lasciato tutti a bocca aperta. Tra i commenti più duri quello di Luigi Favoloso, il fidanzato di Nina Moric, che non ha usato mezzi termini scagliandosi con rabbia contro di lei. Tra tutti, in sua difesa è sceso Alberto. Il Tarzan di Viterbo che ha mostrato da subito una grande simpatia con Aida. Quando a Luigi non riesce a trovare un punto di incontro con la donna. Dopo neanche 24 ore, il giovane è scoppiato e ha espresso apertamente il suo parere nei confronto dell’ultima arrivata. (Continua dopo la foto)

A lui si sono uniti anche tutti gli altri. Secondo alcuni inquilini della Casa del GF 15, Aida sta solo cercando di mettere zizzania e di far sì che si ritrovino uno contro l’altro. Aida ha raggiunto la fama in Spagna nel 2003, quando ha partecipato alla quinta edizione del Gran Hermano, e da quel momento non si è mai allontanata dal piccolo schermo, ritagliandosi un ruolo da prezzemolina nella tv iberica, principalmente su TeleCinco. Nel 2011 è stata anche una naufraga dell’Isola dei Famosi (sempre nella sua versione spagnola), e nel 2017 si è classificata quarta al Gran Hermano Vip. Peperina, estrosa, logorroica e molto polemica. Aida è una vera e propria ''regina'' dei reality.Ha esordito con ''Gran Hermano 5'' di cui è stata uno dei personaggi più emblematici, una concorrente che ha diviso l'opinione pubblica spagnola: o la ami o la odi. Ha lavorato come giornalista televisiva, coordinatrice di programmi musicali e life coach. Nell'ultima edizione del ''Gran Hermano Vip' ha conosciuto Marco Ferri, naufrago dell'ultima edizione de ''L'Isola dei Famosi'', tra i due non corre buon sangue e sono stati protagonisti di un acceso diverbio.

