Qui gatta ci cova. Dentro la casa del Grande Fratello gli animi si scaldano e due concorrenti sembrano essere sempre più vicini. Dopo una settimana di tensioni, con il Tarzan di Viterbo Alberto Mezzetti in grande spolvero (che ora vanta tra i suoi sponsor anche Cristiano Malgioglio) ecco che pare esserci spazio anche per la serenità. Peccato che uno dei due sia fidanzato. Parliamo di Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti “Io e Luigi ce la spassiamo” ha infatti dichiarato l’ex di Gianluca Vacchi “È un ragazzo molto intelligente e a me l’intelligenza colpisce”. La stessa, poi, ha anche aggiunto: “Stiamo creando un bel rapporto ed è una persona molto speciale”. Favoloso, invece, in merito al suo rapporto con Patrizia ha detto in confessionale: “Con patrizia ci sta tanta complicità”. I due poi, rimasti soli, in tarda serata si sono avvicinati molto e questo, di fatto, ha confuso il fidanzato di Nina Moric che, rivolgendosi a Patrizia ha confessato: “Basta… se non succede un disastro!”. Il giovane è stato spesso al centro delle polemiche prima con la famiglia di Belen Rodriguez, quando ha fatto uno scherzo alla sorella Cecilia, poi per i litigi con Fabrizio Corona, ex marito di Nina Moric e attuale compagno della cantante de Le Donatella, Silvia Provvedi. (Continua dopo la foto)

"Le problematiche della vita di Nina sono quasi tutte legate ai tuoi pasticci, - aveva scritto Favoloso poco dopo il tentato suicidio della modella croata - e che da quanto leggo, ti concederebbero gli arresti domiciliari, solo nel caso in cui la perizia psichiatrica di maggio evidenzi che stai poco bene psicologicamente, quindi non solo resteresti comunque un criminale, (colui che ha commesso crimini) ma pure disturbato’. ‘’E vuoi prenderti cura di quella che oggi è la mia fidanzata? - aveva chiesto, ironico, il giovane - Saresti stato più credibile se avessi promesso di finire da solo la Salerno-Reggio Calabria! Prenditi cura di te stesso, e magari di tuo figlio, dormi sereno che a Nina ci penso, io.Saluti. - aveva concluso nel post - UN INCENSURATO IN GRADO DI INTENDERE E DI VOLERE". Prima di incontrare Nina nel 2014 a una sfilata di moda, Favoloso non era molto noto nel mondo dei vip, ma dopo averla conosciuta sembra che si muova completamente a suo agio nell’ambiente. Spesso e volentieri i due lavorano insieme e sembrano molto uniti sia nella vita professionale sia in quella sentimentale. Luigi, dal forte temperamento, ha passato la maggior parte della sua vita in Svezia, tornando in Italia di tanto in tanto

