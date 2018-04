Il trono di Mariano Catanzaro si sta rivelando un vero flop e persino la padrona di casa Maria De Filippi si starebbe stufando di lui. Il culmine si è toccato durante la puntata di martedì 24 aprile. In passato Mariano aveva partecipato al programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Valentina Dallari prima e di Desiree Popper poi, ma le vesti di tronista non sembrano calzargli a pennello, anzi. Il giovane napoletano è stato accusato proprio dalla padrona di casa di essere ''finto quando parli''. e non si tratta di dimestichezza con l'italiano, ma di un atteggiamento di sufficienza che il giovane terrebbe durante la registrazione delle puntate. ''Parlo con chiunque e sbaglio anche io i congiuntivi'', ha detto la presentatrice. Per poi parlare anche del ''Mariano del passato'' e ''Mariano del presente'': ''Quando eri corteggiatore – ha spiegato la conduttrice televisiva – eri quello che eri. Da quando sei tronista prendi il ruolo. E il ruolo non esiste. Il trono non è un ruolo. Non puoi fare il tronista secondo un manuale. - ha bacchettato Maria De Filippi - Ti stai modulando da tronista e non c'è motivo''. (Continua a leggere dopo la foto)



''Ti sei mai chiesto perché le esterne di Sara e Nilufar le guardano tutti e le tue no? (…) Piacevi tanto come corteggiatore perché eri vero, loro sbottano e sono vere tu sei finto e impostato e la gente non ti vede credibil'', ha detto la conduttrice. ''Maria - ha chiesto stupito Mariano - perché non arrivo in modo diverso?''. La risposta lapidaria di Maria non si è fatta attendere ma: ''Perché sei finto quando parli''. La conduttrice ha anche azzardato un paragone decisamente azzardato, suscitando anche ilarità tra il pubblico e gli opinionisti di ''Uomini e Donne'': ''È come se domani vedessi me vestita da sirena, seduta lì coi boccoli e i vestiti di Tina. Dici ma che gli è successo? Prima era in quel modo - ha spiegato la De Filippi - e adesso non si siede più sullo scalino e si mette così!?''.La sfuriata di Maria De Filippi ha messo in difficoltà il tronista che si è poi difeso sostenendo che teme molto il giudizio del pubblico ed è questo il motivo del suo comportamento. Nella pagina di presentazione di ''Uomini e Donne'' Mariano si definiva: ''Un ragazzo istintivo, caparbio e romantico. Per lui l'amore è un intreccio tra passione, dolcezza e simpatia. In una donna cerco la spontaneità e la genuinità''. La sua relazione più lunga è durata 2 anni e mezzo e risale a quattro anni fa.

