Nuovo capitolo della storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo l’annuncio della rottura, le parole di Giulia ed i presunti tradimenti dell’ex tronista che sarebbero alla base dell’addio, sulla scena irrompe il diretto interessato. Lo fa con un lungo post che sa di sfogo e di verità non dette ma solo accennate. Qualcosa di difficile da digerire che Damante si tiene dentro. Poi inizia:“Non cadrò nel tranello mediatico raccontando quali siano stati i motivi della fine della nostra relazione – ha subito puntualizzato Andrea Damante su Instagram – Non mi e’ mai piaciuto mettere in piazza le mie faccende private, non laverò MAI i miei panni sporchi in pubblico, così come e’ solito fare forse qualcun altro”. “Per amore, spesso ho dovuto subire le esuberanze di chi è abituato invece a condividere senza filtri fatti e sentimenti intimi….” Poi continua: “Risponderò nelle sedi adeguate ad ogni calunnia e diffamazione che mi verrà rivolta – ha infatti dichiarato il Dama – questa e’ la mia prima ed ultima dichiarazione pubblica. Come da sempre di me vedrete unicamente il meglio, poiché ritengo che il web non sia un tribunale, né i followers giudici”. (Continua dopo la foto)

Era il 18 aprile quando Giulietta ha comunicato a mezzo Instagram la fine della relazione con il Dama. Ventiquattro ore dopo, poi, lui aveva confermato il crack. Ma nessuno dei due ha fornito dettagli, motivo per cui è scattata la curiosità morbosa dei loro sostenitori Ma nonostante l'insistenza dei follower, Andrea e Giulia continuano a glissare sulle ragioni dell'addio. La De Lellis, nella sua Storia di Instagram si limita a dire che "i panni sporchi vanno lavati in casa"; Damante parla genericamente di "cose che non funzionavano da un po'". Quindi i fan hanno avanzato le ipotesi più disparate, come i presunti tradimenti di cui l'ex tronista si sarebbe reso protagonista.Non solo, infatti, sono arrivate decine e decine di segnalazioni (al blog Il Menestrelloh, ndr) sulle sempre presunte scappatelle di lui dopo le serata in discoteca, ma c'è anche chi sottolinea la sparizione di alcuni post particolari che proverebbero questa teoria della corna. Non è la prima volta che il tronista, sempre a mezzo social parla: ''Dopo 13 ore di aereo scopro solo adesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte, le storie, i commenti su tutto quello che è successo tra me e Giulia che, sì, come dice lei ci siamo lasciati, ci siamo lasciati qualche giorno fa, non quando lei ha fatto le storie, per delle cose che non andavano più bene da un po', per dei meccanismi che ormai non funzionavano".

Ti potrebbe interessare: