Non che ci fosse bisogno del Grande Fratello per parlare di Barbara D'Urso, regina degli ascolti Mediaset, ma diciamo che questo ritorno (al reality e in prima serata) offre uno spunto in più per far balzare Carmelita in cima alla lista delle vip più chiacchierate. O la ami o la odi, Barbara. Ma è evidente che sono più le persone che la adorano, rispetto a quelle che non la possono vedere nemmeno scritta. C’è un punto, però, su cui non si discute. Anzi, due: Carmelita è instancabile, una vera stakanovista, e in formissima. Il Grande Fratello è solo l'ultimo dei programmi da lei presentati. Dal lunedì al venerdì continua ad andare in onda con Pomeriggio Cinque e la domenica torna in diretta con Domenica Live. Ma come fa? Mistero… La conduttrice - anche se sarebbe riduttivo definirla così dal momento che è, insieme, volto, autrice, agente e pubblicità vivente delle sue trasmissioni – spegnerà 61 candeline il prossimo 7 maggio, ma a vederla strizzata in quegli abiti (vagamente eccentrici, ma vagamente eh…) che sfoggia soprattutto sul palco del reality si prova una grande invidia. Girovita, fianchi e decollété sono clamorosamente identici a quelli di anni e anni fa. (Continua dopo la foto)



E che dire delle gambe? Che stacco di coscia, Carmelita! Le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Oggi ne sono la prova: a quasi 61 anni, la D'Urso è sempre più sexy. Paparazzata nella Capitale, da dove presenta il Grande Fratello, la D'Urso è stata sorpresa a piazza di Pietra mentre andava a cena fuori accompagnata da Giovanni Ciacci, stylist di Detto Fatto e concorrente di Ballando con le stelle, e il suo maestro Raimondo Todaro. Guardate bene le foto. Barbara sfoggia una forma atletica, è fresca come una ragazzina ed entusiasta delle meraviglie di Roma, scrive il settimanale che mostra la regina di Pomeriggio Cinque (e tutto il resto) in un (raro) momento di svago.Barbara arriva all'appuntamento in auto e mentre scende già si intravede lo spettacolo delle sue gambe. Abito corto (e sexy), giubbottino in pelle e sandali dal tacco vertiginoso. Anche il look è fresco e giovane, ma certo non si può proprio dire che non le stia bene. La cena con i suoi amici è in una rinomata enoteca e di lei il mitico Giò Giò dice: "Barbara è la mia migliore amica. È lei la prima che mi ha prestato il suo ballerino, per prepararmi al provino di Ballando con le stelle". Semplicemente pazzesca la D'Urso in questi scatti esclusivi di Oggi. Complimenti davvero. Chi non invidierebbe un fisico e delle gambe così?

