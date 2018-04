E dopo una settimana, Aida Nizar è riuscita a entrare nella Casa del Grande Fratello. Pardon, il ciclone Aida Nizar. La showgirl spagnola sarebbe dovuta entrare durante la prima puntata, ma il suo ingresso è stato posticipato di sette giorni da Barbara D'Urso perché la 42enne è arrivata in ritardo davanti alla porta rossa e ha perso troppo tempo a salutare il pubblico, facendo innervosire parecchio Cristiano Malgioglio, opinionista del reality. Chi è Aida? In Spagna non avrebbe bisogno di tante presentazioni, perché già nota. Nel 2003 ha partecipato al Gran Hermano 5, ma è stata squalificata dopo aver defecato nel corridoio della casa. Senza considerare che nel 2007 la soubrette spagnola è stata condannata a sei mesi di prigione e a una multa di 5.400 euro per aver falsificato la sua carta d'identità. Ma la partecipazione al reality spagnolo è stata solo l'ultima esperienza televisiva di Aida che, nel 2011, è stata anche una naufraga del reality show Supervivientes. Non solo tv, però. La Nizar ha lavorato anche come giornalista nel programma En Atena e come presentatrice del talk show Objetivo Aida nel 2010. (Continua dopo la foto)



Il suo esordio nel mondo dello spettacolo, tuttavia, risale a molto prima. Al 2002, quando ha condotto i programmi musicali di Cadena Ser, una delle emittenti radiofoniche private più note in Spagna. Insomma, la Nizar non è certo nuova ai meccanismi della tv e al mondo dei reality e poi ha un bel caratterino, come già ampiamente dimostrato anche al GF italiano. Ma tra un urlo e un altro, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare un particolare che ha subito acceso la curiosità: perché Aida ha sempre una penna in mano? A cosa le serve la penna? Perché l’ha portata anche al Grande Fratello? Queste le domande dei telespettatori rimaste però senza risposta. Ma facendo una breve ricerca in rete, si scopre che non è una novità: anche in Spagna la showgirl è apparsa più e più volte con questa penna in mano in televisione.È come se ormai fosse un accessorio fisso dal quale Aida difficilmente si separa. Ma che significa? Il pubblico spagnolo, che come detto ha conosciuto la Nizar al Gran Hermano, si è già interrogato sulla questione. E in breve tempo la penna di Aida ha suscitato una curiosità enorme, al punto che, in alcuni forum e siti, molti si sono detti interessati a volerla acquistare. E, come si legge sempre in rete, a forza di studiare quelle inquadrature e a forza di zoommare sulla penna da cui Aida non si separa mai, qualcuno è addirittura arrivato a individuarne il modello preciso: si tratterebbe di una Montblanc. Ecco qual è la penna diventata ormai un elemento distintivo della spagnola tutto pepe che ora abita nella Casa di Cinecittà. Di base, però, Aida non ha mai spiegato i motivi di questo suo 'vezzo'. Chissà, magari lo farà proprio nel corso di questa edizione del Grande Fratello…

