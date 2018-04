La seconda puntata del Grande Fratello 15 sta già facendo tremare la conduttrice. Appena è entrata in studio Barbara D'Urso lo dice subito senza troppi giri di parole: "Striscia ha fatto due segnalazioni e noi siamo pronti a controllare. Non vogliamo svicolare. Grazie a Striscia perché sono sempre puntuali nelle segnalazioni. Verificheremo e ve ne daremo contezza il prima possibile". Cosa è successo? Striscia la notizia ha evidenziato la possibilità che a Simone Coccia Colaiuta si sia lasciato sfuggire una bestemmia già nel corso della prima settimana del reality. L'audio che lo incastrerebbe non è molto chiaro, tanto che perfino il noto tg satirico di Antonio Ricci non si è esposto più di tanto, fornendo la prova audio schiacciante di quanto sarebbe accaduto. È certo, però, che della presunta bestemmia di Colaiuta non si è parlato in settimana, cosa che potrebbe rendere il tutto una bolla di sapone. E così, finito il cannagate e l'Isola dei Famosi, l'attenzione di Striscia La Notizia si concentra sul Gf con questo particolare abbastanza pesante, ma la questione non riguarda solo il toy boy della Pezzopane. (continua dopo la foto)



Ci sarebbero stati alcuni episodi abbastanza discutibili, che potrebbero causare conseguenze ad alcuni dei concorrenti. In primis a finire nel mirino è Simone Coccia Colaiuta che, secondo Striscia che mostra alcune clip, avrebbe bestemmiato. L'audio non è perfetto, ma farebbe trasparire una bestemmia che anche altri hanno udito da parte del fidanzato di Stefania Pezzopane. Che questa segnalazione possa causargli problemi e addirittura l'esclusione? É possibile, come d'altra parte è già capitato in passato. Altro fatto discutibile è la possibile presenza di un telefono cellulare, cosa che sarebbe stata resa pubblica da una gaffe fatta da Veronica Satti in più di un'occasione. Barbara D'Urso è però già pronta a fare chiarezza. Se Simone dovesse uscire il pubblico ci rimarrebbe molto male. Infatti, Coccia si è subito fatto volere bene, in particolare dopo il primo momento di sconforto.Il fidanzato della parlamentare piddina è stato infatti il primo a piangere all'interno della Casa e proprio per questo ha stupito i presenti, dato che la prima impressione data riguardava invece la sua solarità. Si è trattato alla fine solo di uno scivolone dovuto all'impatto con il reality e subito superato. Simone è riuscito così a creare un bel legame con Lucia Bramieri, verso cui è diventato molto protettivo. Di contro però ha avuto uno scontro faccia a faccia con Baye Dame per via di una frase poco carina detta nei confronti di Lucia Orlando, che ha legato molto con il senegalese. Durante un gioco a quiz infatti la ragazza si è mostrata poco partecipativa e questo ha portato l'ex spogliarellista ad etichettarla come 'gatta morta'. Una frase che ha infuocato Baye all'istante: il gieffino ha voluto subito bacchettare Simone per le sue parole, ma la situazione è degenerata. Tanto che i telespettatori erano sicuri che i due arrivassero alle mani e persino Alberto Mezzetti, che ha imposto che si allontanassero. Al momento del confronto infatti Simone e Baye erano fin troppo vicini dal punto di vista fisico.

