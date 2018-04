Non ci sono dubbi ormai che tra Al Bano e Loredana Lecciso sia finita. Il cantante di Cellino San Marco ha rotto il silenzio a Storie Italiane dopo l'esibizione con Romina Power a Ballando con le Stelle un paio di settimane fa. In studio si commentava la performance e Carrisi a quel punto deve aver perso la pazienza, quindi ha deciso di chiamare direttamente la conduttrice, Eleonora Daniele, ed è nato un durissimo botta e risposta tra i due ex. È stata la prima volta in cui Al Bano ammetteva pubblicamente la fine della storia con Loredana, anche lei intervenuta telefonicamente dopo lo sfogo del cantante. "Sono stufo che si faccia audience sulla mia vita privata - ha esclamato Al Bano - Romina non ha responsabilità nella fine della relazione con Loredana Lecciso. Loredana ha un carattere difficile, con la sua scelta non ha mai reso facile la vita in due. La signora Loredana se n'è andata nel mese di dicembre per fatti suoi scaricando la responsabilità su me e Romina, ma la colpa non è nostra". E ancora, per andare subito al punto: "Ormai io e Loredana ci siamo lasciati e non voglio neanche sentirla al telefono perché ho voglia di vederci chiaro per il mio futuro". (Continua dopo la foto)



Dopo tantissimi rumor, insomma, è stata messa la parola fine sulla storia d'amore di Al Bano e Loredana. Lui a Storie Italiane è stato chiarissimo. Ma non è stato un caso aver cominciato questo articolo ricordando la performance di Carrisi e la Power a Ballando con le stelle, il talent danzerino di Milly Carlucci, perché è da lì che arriva l'ultima indiscrezione. Indiscrezione più che succosa, perché può far luce su quanto accaduto tra la coppia. A parlare del rapporto tra il cantante e la sua ex moglie è stato, come riporta Gossipblog, Giovanni Ciacci, volto noto di Detto Fatto e concorrente, tra i più in vista, di Ballando con le Stelle, appunto. Bè, il mitico Giò Giò ha le idee chiarissime sul ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina."Io li ho visti dietro le quinte di Ballando con le Stelle quando sono stati ospiti e ho notato i loro sguardi. Quegli occhi non me la raccontano giusta. Per me sono tornati già insieme", ha detto Giovanni Ciacci. Che, di fatto, conferma quanto riportato dal gossip nelle ultime settimane. Alla luce di questa ultima indiscrezione, quindi, ricapitoliamo: Al Bano e Loredana si sono lasciati definitivamente e la rottura ormai sembra insanabile; Al Bano e Romina, invece, a quanto pare si sarebbero riavvicinati. E non solo professionalmente, ma anche sul fronte sentimentale, stando a quanto 'spifferato' da Ciacci. Avrà avuto la giusta impressione Giò Giò?

