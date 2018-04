La fine della loro storia ha lasciato i fan senza parole. Avevano avuto il loro primo figlio dieci mesi fa e adesso sembra che questa famiglia sia arrivata al capolinea. Nella puntata del 23 aprile di Pomeriggio 5, Pierpaolo Pretelli ha raccontato la sua verità sulla fine della storia d’amore con Ariadna Romero. Un momento di crisi molto, troppo, lungo ha fatto cadere a pezzi la loro relazione e adesso l'ex velino ha deciso di rompere il silenzio. Barbara D'Urso ha interpretato la curiosità degli ammiratori e ha incalzato il ragazzo: perché tra lui e Ariadna è finita? Quali sono i loro rapporti al momento? Torneranno insieme? Si amano ancora? Pierpaolo, molto affranto, ha cercato di spiegare come stanno adesso le cose tra lui e la madre di suo figlio. Il giovane ha mostrato un grande rammarico per tutto quello che è accaduto, ma ha voluto raccontare i motivi che hanno spinto lui e Ariadna Romero a lasciarsi, proprio quando tutto sembrava andare bene, quando nella loro vita era arrivato uno splendido bebè. (continua dopo la foto)



Quando Barbara D’Urso ha chiesto di raccontare a Pretelli i motivi della rottura, l'ex velino ha detto: “Si sono create delle piccole fratture all’interno del rapporto di coppia, perché come genitori siamo quasi perfetti però il rapporto non è andato di pari passo al nostro essere genitori”. Lo stesso, poi, ha anche aggiunto: “Negli ultimi mesi non si riusciva mai a trovare un punto di incontro, non c’è un motivo grave se non quello di litigare tutti giorni”. Tutto è molto triste, perché l'arrivo del loro bambino sembra averli allontanati e tra loro il dialogo è praticamente finito. Sono cose che succedono in tante coppie, ma i fan sperano ancora che queste 'piccole fratture' si possano rimarginare.





Infatti, sono parecchi gli elementi che fanno pensare che una ripresa potrà esserci. Secondo quanto affermato dallo stesso Pierpaolo, l’ex velino e Ariadna Romeo sarebbero ancora molto innamorati. Entrambi, però, hanno deciso di prendersi un po’ di tempo per stare soli. Lei, in particolare, a maggio dovrebbe ritornare a Cuba, dai suoi genitori, portando con sé il bambino e questa prospettiva ha sconvolto Pierpaolo. Prima di progettare la partenza, però, Ariadna avrebbe detto più volte a Pierpaolo di seguirlo. Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romeo si sono lasciati ma, di fatto, le possibilità di poterli vedere ritornare insieme, oggi, non sembrano poi così basse.

