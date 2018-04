Grande Fratello, il reality è appena iniziato, ma gli inquilini della Casa sono tutto fuorché tranquilli. Le prime incomprensioni e i primi litigi hanno già fatto da padroni nel corso della prima settimana e se questa è la premessa chissà che succederà nei prossimi giorni, mamma mia! Non tutti i sedici concorrenti, ovviamente, sono fumantini, ma qualcuno sì e ha già avuto modo di dimostrarlo in Casa. Una di questi è Lucia Bramieri, che sin dai primi giorni si è scontrata duramente con alcuni dei suoi compagni. Il primo a farle saltare i nervi è stato Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo. La nuora di Gino Bramieri ha sbottato in modo particolarmente violento nei suoi confronti: ''Sono stufa di sentirti. Basta è da stamani che vai in giro a dire tu sei buono, tu sento che sei agitato, tu devi fare il modello. Io voglio che tu la pianti. Stai diventando pesante. Io ho il coraggio di dirtelo, tutti si sono rotti i cog….i di te!''. Alberto, incassato questo sfogo, ha provato a scusarsi, rivelando di averle fatto anche dei complimenti. Ma Lucia, in preda alla rabbia, lì per lì non ha sentito ragioni. (Continua dopo la foto)



L'ultima lite, invece, Lucia ce l'ha avuta con Danilo Aquino. Ed è stata così intensa da spingere la Bramieri ad affermare di voler lasciare il reality. Di già, sì. Lo abbiamo visto nel daytime del 23 aprile 2018, poche ore prima della seconda diretta, dunque. Anche Danilo, infatti, proprio come Lucia, ha un bel caratterino e quando si sono scontrati hanno fatto scintille. Al punto che, come anticipato, la Bramieri, che a differenza dei suoi coinquilini, tutti giovanissimi, ha 57 anni, era così sconvolta da voler salutare tutti. Anche a costo di farlo in diretta, nel corso della seconda puntata del reality condotto da Barbara D'Urso. Lo farà sul serio o è stata un'affermazione dettata dalla rabbia? Staremo a vedere, ma intanto scopriamo cosa è successo con Danilo.A far innervosire molto Lucia sarebbe stata una frase in particolare pronunciata da Danilo di fronte agli altri ragazzi della Casa. Il romano, nello specifico, rivolgendosi alla nuora di Gino Bramieri avrebbe detto: ''Tra me e Lucia non corre buon sangue''. Una frase a cui è seguito un lunghissimo botta e risposta fra i due coinquilini che poi è degenerato. E i due hanno finito per litigare di brutto. ''Sei un gran maleducato!'', gli ha urlato Lucia. E ancora: ''Tu riesci a farmi tirare fuori il peggio''. A quel punto la Bramieri, molto turbata da questa discussione con Aquino, è scoppiata a piangere e ha detto: ''Io me ne vado a casa lo giuro!''.

Lucia Bramieri: età, altezza, peso e vita privata. Chi è la concorrente del Grande Fratello Nip