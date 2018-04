Francesca Cipriani, al suo ritorno in Italia, dall’Isola dei Famosi, sceglie Domenica Live per denunciare quanto accaduto alla madre, dopo aver partecipato ad alcune puntate della trasmissione condotto da Barbara D’Urso, che si è riservata di approfondire la questione. L'ex naufraga dell'Isola dei famosi è stata ospite della D'Urso e, come al solito, ha fatto lo show. È stata protagonista di una lite con Nino Formicola. Dopo essere stato definita ''un'oca'' e "un esempio negativo di quello che la televisione non dovrebbe mandare in onda", ha risposto per le rime a ''Gaspare''. E ha rivelato: ''Lui odia i napoletani, lo giuro su Dio, ha detto più volte cattiverie su Rosa e su tutti i napoletani. Non voleva neanche venire qua, - ha spiegato l'ex pupa de 'La pupa e il secchione' - ha detto che odia i programmi trash e che non sarebbe mai venuto. Lo diceva a tutti sull'Isola''. Poi è stata la volta del racconto sulla madre. Secondo quanto raccontato dall'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, dopo aver preso parte ad alcune puntate di Domenica Live, l'Inps le ha revocato la pensione di invalidità. (Continua a leggere dopo la foto)



Durante la permanenza di Francesca a Cayo Cochinos, la signora Cipriani era stata spesso ospite di Barbara D'Urso. ''A mia madre solo perché è venuta da te in trasmissione per difendermi, ed è stata molto felice di farlo, hanno tolto la pensione di invalidità. Ma è un'ingiustizia, lei ha una patologia invalidante. È stata vista in televisione e gliel'hanno revocata. Volevo dirlo'', ha detto l'ex pupa ai microfoni di ''Domenica Live''. La D’Urso, esterrefatta, ha promesso alla sua opinionista che indagherà e verificherà la vicenda. Lo scorso febbraio Rita De Michele è stata a Domenica Live per discutere di fenomeni paranormali.Dopo la rivelazione, nel salotto domenicale della D'Urso, si è cambiato argomento, passando ad esaminare l'episodio dell'attacco di panico della stessa Cipriani durante la prima puntata dell'Isola dei Famosi, quando era d'obbligo tuffarsi in mare da un elicottero: come sappiamo, arrivato il suo turno Francesca ha incominciato a urlare, dicendo di star male. ''Stavo male davvero, - ha detto Francesca Cipriani - ero a venti metri di altezza, stavo per avere un collasso. Non fingo, non ho mai finto. Anche senza telecamere intorno, mi prendono questi momenti da pazzerella''.

