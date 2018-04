Tra i super ospiti della terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, quella andata in onda sabato 21 aprile 2018, si è sicuramente distinta Belen Rodriguez. La fidanzata di Andrea Iannone è tornata in studio da Maria e si è anche lanciata in un ballo sexy con Diego Armando Maradona, che è argentino come lei. Bella, bellissima Belen. Elegante, spiritosa e in splendida forrma. E ovviamente ha aggiornato passo passo i suoi fan, prima e dopo la performance ad Amici. Partiamo dalla fine, per una volta. Deve essere stata una gran serata per lei, che infatti l'ha commentata così, su Instagram: ''Ringrazio sempre alla vita perché non smette mai di stupirmi, perché mi regala momenti meravigliosi sempre, sarò nata sotto una buona stella, avrò fatto le cose in modo giusto, sarò semplicemente Fortunata, non lo so, ma oggi, invece di analizzare troppo, come facciamo sempre noi donne!!! Oggi mi godo il mio ballo allegro con Maradó!''. A Roma, dove si trovano gli studi che ospitano il talent dedicato alle giovani promesse del canto e della danza, c'è arrivata in jet privato Belen. Anche questo lo sappiamo grazie a Instagram e alle numerose Stories fatte durante il viaggio. (Continua dopo la foto)



Diverse, infatti, le Stories in cui Belen, con indosso un abitino bianco e nero a pois, stivaletti di pelle con calzini con le perle e cappello a falda larga, documenta il viaggio verso la capitale a bordo di un jet privato. Non pensate subito male, all'ostentazione della ricchezza: Maria, la padrona di casa, l'ha invitata all'ultimo momento, dunque ha dovuto optare per la soluzione più rapida per raggiungere Roma. Era proprio rilassata e l'aereo comodissimo, a quanto pare. È anche riuscita a schiacciare un pisolino (o così sembra, a giudicare dal suo post, sempre su Instagram). Dopo una serie infinita di Storie pre e post volo, poi, di corsa al trucco e parrucco per essere impeccabile in diretta.





E anche qui, Stories a go go. In una, in particolare, si vede bene che il make up non ha interessato solo il volto. Anche le gambe, per renderle più abbronzate. E l'outfit scelto ad Amici? Un bellissimo minidress celeste scollato, con frange e perle della collezione Primavera/Estate 2018 di Elisabetta Franchi. Per completare il look, poi, la Rodriguez ha scelto sandali con il tacco altissimo e optato per i capelli sciolti, leggermente ondulati. Era splendida sul palco di Amici. Ma ai fan non è certo sfuggito un dettaglio, a proposito di outfit. Guardate bene il vestito: vi ricorda qualcosa? No, non era la prima volta che lo indossava. Era già successo sempre 'a casa' di Maria De Filippi, ma a C'è posta per te quando, poco tempo fa, ha partecipato al programma del sabato sera con il suo Iannone. In quell'occasione, però, l'abito era nero. Stesso modello, ma colore diverso. Un semi riciclo, insomma. Ai fan, cara Belen, non sfugge proprio nulla!

"Maradona, ma che fai?". Quella mano su Belen... Amici, va in scena un vero e proprio spettacolo: il ballo tra il Pibe de Oro e la Rodriguez. L'ex campione, però, si fa prendere un po' troppo dalla sensualità del momento ed ecco cosa succede. Se ne sono accorti tutti