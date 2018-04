La prossima stagione televisiva sarà piena di cambiamenti in casa Rai ed alcuni dei principali programmi vedranno cambiare i propri conduttori. Secondo alcune indiscrezioni, Antonella Clerici sarebbe intenzionata a lasciare La prova del cuoco per potersi dedicare di più alla famiglia e a programmi di prime time. ''Io e l'azienda stiamo parlando. – aveva confidato la conduttrice a Nuovo tv – Ci conosciamo da molti anni e stiamo ragionando su che cosa sia meglio per me e che cosa sia meglio per la rete. Detto questo, francamente non mi immagino lontana da qui. In Rai sto bene e non vedo motivi per andare via''. La Clerici non abbandonerà il mondo della televisione per dedicarsi esclusivamente alla sua famiglia, come ipotizzavano in molti, semplicemente valuterà i diversi progetti che le verranno proposti man mano dall'azienda. A sostituire Antonella Clerici, come già era successo nel 2008 durante la gravidanza della conduttrice, sarà Elisa Isoardi. ''Sono voci di corridoio e non ne ho ancora parlato con il direttore di Raiuno, ma intendo farlo a breve'', aveva spiegato Elisa al settimanale Oggi lo scorso febbraio. (Continua a leggere dopo la foto)



''Tornare a condurre La Prova del Cuoco mi piacerebbe perché è un programma che mi ha dato tanto. Ma non nascondo che mi piacerebbe altrettanto sperimentarmi in un'altra fascia, diversa da quella della mattina, dove lavoro ormai da tanti anni''. Negli ultimi anni, infatti, Elisa sembra sempre più rodata in programmi mattutini: da UnoMattina a A conti fatti, da Tempo e denaro a Buono a sapersi, il contenitore d’informazione che conduce dal lunedì al venerdì su Raiuno proprio prima de La Prova del Cuoco. Ma dove emigrerà Antonella Clerici? Secondo quanto riporta Tv Blog la conduttrice andrà al timone di ''Portobello''.La conduttrice del rinato "mercatino del venerdì" ci sarà Antonella Clerici che raccoglierà la non facile eredità del grandissimo Enzo Tortora, padrone di casa di questo celebre programma televisivo. ''L'accordo - si legge sul sito - è stato trovato venerdì sera e Portobello, TvBlog è in grado di anticipare, tornerà in televisione a partire dalla metà del mese di ottobre, il sabato sera su Rai1 contro una produzione con Maria De Filippi - molto probabilmente - lo spettacolo di varietà Tu si que vales''. Il programma andrà in onda in diretta, proprio come accadeva nell'indimenticata trasmissione di Tortora e avrà fra i suoi protagonisti il pappagallo, marchio storico, che il pubblico presente in studio cercherà -proprio come una volta- di far parlare e fargli dire "Portobello", cosa che all'epoca riuscì all'attrice Paola Borboni.

