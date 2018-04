Per una come lei, abituata a stare sotto le telecamere, il gossip è all’ordine del giorno. Eppure le continue chiacchiere sulla sua vita privata hanno turbato non poco Michelle Hunziker che ha deciso di scendere in campo in prima persona. Al centro della sua risposta il rapporto con il Marito Tomaso Trussardi. secondo il settimanale Nuovo, le cose due non andrebbero più nel verso giusto. Secondo alcune indiscrezioni poi pubblicate dalla rivista, "a pesare sull'armonia di coppia sarebbe il temperamento aperto della conduttrice, opposto a quello, riservatissimo, del manager che viene da una famiglia molto lontana dal mondo dello spettacolo". E di fatto, sempre Nuovo, aggiunge che le malelingue parlano di una "rottura" nel breve periodo: "Non dureranno a lungo", avrebbe detto qualcuno. Non è finita. Sempre lo stesso magazine parla di un episodio che avrebbe turbato Tomaso: "Non è un mistero che il rampollo non abbia gradito la recente scenetta all'Ariston, quando la moglie lo ha baciato davanti a dieci milioni di telespettatori dopo averlo ricoperto di complimenti". (Continua dopo la foto)

Ricordate? Era la prima serata del Festival e Michelle, appena ha visto il marito in platea, si è lanciata in una dedica: "Ciao amore, sono due settimane che non lo vedo. Amore ti amo, sei talmente bello che ti risposerei!". E poi gli ha stampato un bacio sulle labbra. Settimane dopo quella manifestazione di affetto considerata da molti esagerata, Tomaso aveva commentato così: "È stato emozionante, poi quando è scesa a baciarmi io ho dovuto fare 200 selfie delle 12 pause di Sanremo, quindi da una parte l'ho ringraziata, dall'altra l'ho maledetta, anche se sono stato contento". Alle voci di crisi della coppia riportate da Nuovo, tuttavia, rispondono le foto della rivista Chi, che rivelano invece uno scenario opposto.Almeno sembra perché Novella 2000 li ha pizzicati con musi lunghi seduti al bistrot di famiglia, il ristorante Trussardi alla Scala. Ma la Hunziker sembra nuovamente smentire in modo netto tutte le voci sulla rottura. Lo ha fatto nel corso dell'ultima puntata di The Wall, il programma condotto da Gerry Scotti, dove ha tagliato corto affermando di essere "fortunata in amore, in famiglia e al lavoro". Nessun riferimento diretto ma parole piuttosto chiare: zittiti i gufi del matrimonio.

