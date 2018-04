Non è passata neanche una settimana dall’inizio del Grande Fratello ma già ne sono successe di tutti i colori: un concorrente (Tarzan) ha espresso il desiderio di uscire dalla Casa; due concorrenti si sono baciati (appassionatamente); sono state pronunciate frasi omofobe; qualche concorrente ha già litigato. Tra questi Patrizia Bonetti e l’italo-senegalese Baye Dame che ha “sgridato” la Bonetti per aver giocato con il pane. ''Scusate, - aveva esordito il giovane - non voglio fare il moralista rompipalle, però non ce la faccio a vedere 'sta roba, c'è gente che muore di fame e voi state a gioca’ col pane. Siamo in televisione e questo è il messaggio che date''. Poi, negli ultimi giorni, era venuta fuori un’altra magagna, bella grossa. Un classico: un cellulare nella casa. Succede praticamente sempre. Ed era già successo, di recente, all’Isola dei famosi con Elena Morali che aveva tentato di nascondere un cellulare (almeno così sembrava) nei pantaloni. La Morali era subito stata “tanata” da Striscia la Notizia che aveva fatto subito un servizo ad hoc. Ebbene, a quanto pare, anche nella casa del Grande Fratello, c’è un cellulare. Continua a leggere dopo la foto

Chi? Veronica Satti, cioè la figlia di Bobby Solo, che, mentre parlava con Angelo Sanzio, il 29enne Ken umano italiano, ha detto: ''Dopo te lo faccio vedere al telefono''. L’audio viene pubblicato dal sito Bitchyf. Non ci si può sbagliare: le parole si sentono forti e chiare e già immaginiamo le difficoltà che incontrerà la D’Urso nel doversi giustificare con il pubblico. La cosa sembrava finita lì e invece no. Domenica sera, alle 23.30, la Satti, parlando con Alessia ha detto a voce alta: “Dove ho messo il mio telefono?”. La ragazza poi, rendedosi conto della gaffe, ha portato le mani alla bocca come a voler dire: “Mamma mia che cosa ho detto…”. Ma ormai tutti l’avevano sentita. Continua a leggere dopo le foto

Beh, a questo punto sembra non esserci più alcun dubbio riguardo la presenza di un cellulare (almeno) nella casa del Grande Fratello. Beh, è una cosa seria perché il regolamento parla chiaro: i concorrenti non devono avere contatti con l’esterno e quindi, ovviamente, non devono avere telefoni. E ora che cosa succederà? Nel frattempo, dopo la frase di Veronica, il pubblico si è scatenato su Twitter: “Veronica ha un telefono nella casa!”; “Sbaglio o Veronica ha detto: ‘Dov’è il mio telefono?’”; “Cosa mi sono persa?”.

”Lo ha detto”. Grande Fratello nei guai: non era mai successo. La frase dell’inquilina che inguaia il reality show e Barbara D’Urso