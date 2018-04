Sabato 21 aprile tutti i naufraghi che hanno partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei famosi sono stati ospiti del salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Posto d’onore per il vincitore dell’ultima edizione del reality, Nino Formicola che, a Verissimo, ha rilasciato la sua prima intervista da vincitore. Ma c’erano proprio tutti i vip che, alla Toffanin, hanno raccontato la loro esperienza, le curiosità, gli aneddoti sull’esperienza particolare che hanno appena vissuto e che non dimenticheranno mai. C’erano ovviamente Bianca Atzei e i finalisti, Amaurys Pérez, Francesca Cipriani, Jonathan Kashanian, Alessia Mancini, Rosa Perrotta e Giucas Casella. Ciliegina sulla torta: Stefano De Martino che, dopo 3 mesi di assenza, è tornato in televisione per la gioia del pubblico. Il giorno seguente – domenica 22 aprile – tutti i naufraghi sarebbero dovuti andare nel salotto di Barbara D’Urso, a Domenica Live. Ma qualcosa è andato storto. Uno dei naufraghi, anzi, una delle naufraghe, mancava. Parliamo di Bianca Atzei che non si è presentata a Domenica Live. Cosa è successo? Ha discusso con Barbara D’Urso? Ha avuto dei problemi? Continua a leggere dopo la foto

Tra una discussione e l’altra, a spiegare perché la cantante non fosse presente nella puntata dedicata al reality è stata proprio Barbara d’Urso. La conduttrice ha fatto sapere che la Atzei, per problemi di salute, sarebbe stata portata al pronto soccorso nella notte tra sabato e domenica. Per di più, la Atzei avrebbe fatto recapitare alla D’Urso dei certificati medici che attestavano appunto che si trovava in ospedale ed era impossibilitata a partecipare alla trasmissione. Ma cosa le è successo? E come sta ora la ex fidanzata di Max Biaggi? Ancora non si sa. Si sa solo - come ha detto Barbara d’Urso a Domenica Live - che la cantante sarebbe stata portata al pronto soccorso. Tanta la preoccupazione del pubblico anche perché, la Atzei, ha avuto seri problemi di salute in passato.

Come raccontato dalla stessa cantante durante la sua ospitata a Verissimo, la Atzei tempo fa avrebbe subito un intervento al cuore. I problemi di salute, in passato, l’avevano costretta a rinunciare al suo tour e a dover rallentare con il suo lavoro. Bianca, però, forse per non impietosire il pubblico, ha deciso di non parlarne con gli altri naufraghi all’isola. È stata sua madre a parlarne, quando il reality stava per volgere al termine. Tutti sono rimasti piuttosto sconcertati: nessuno si aspettava una storia del genere. Ma la preoccupazione, dopo quanto detto dalla D’Urso non ha fatto che aumentare… Speriamo che tutto vada per il meglio…

