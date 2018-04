Il Grande Fratello è appena iniziato, ma dentro la casa c'è già chi sta facendo di tutto per farsi notare. Ha decisamente attirato l'attenzione Alberto Mezzetti, il Tarza de' noantri, il modello selvaggio di Viterbo che ha già minacciato di volersene andare. Beh per chi si preoccupava di non vederlo più è arrivata la buona notizia: resta. E sempre per gli stessi, quelli che fanno il tifo per il modello è però arrivata una notizia preoccupante (fino a un certo punto). Il ragazzo infatti è rimasto vittima di un incidente. Nel corso di domenica 22 aprile, il concorrente è rimasto ferito alla testa. Quando eravamo piccoli si diceva 'giochi di mano, giochi di villano', ma forse i giovani della casa non lo hanno mai sentito e durante un momento di gioco, a qualcuno è sfuggito il controllo della situazione. Uno dei ragazzi infatti lo avrebbe colpito per sbaglio. "Il punto in cui gli fa male è la vena. Non si può gioca’ co’ e’ mani": così dice Simone Coccia Colaiuta commentando la scena di Alberto che tiene una busta con del ghiaccio sulla tempia. (continua dopo la foto)

“È un punto delicato", sottolinea invece Matteo Gentili. I sospetti sono ricaduti subito su una persona in particolare, in molti infatti pensano che l’artefice di tutto possa essere stato Danilo. Almeno così lascia intendere qualcuno nelle “live news” pubblicate sul sito ufficiale del reality Mediaset. Fatto sta che di scuse non ne sono arrivate. Ma per il povero Mezzetti piove sul bagnato. C’è da dire anche che, prima ancora del piccolo incidente capitogli, per Alberto la prima settimana al Gf non è stata affatto facile. Praticamente il 'bello' della Tuscia ha ricevuto punzecchiate da quasi tutti gli altri concorrenti del reality. L’ultima frecciata l’ha lanciata Patrizia che scherzando ha detto: “Ragazzi una comunicazione: Alberto non ha niente da dire!". In precedenza, la stessa Bonetti si è rivolta a lui dandogli il consiglio “Ma vai in analisi!”, mentre si è rivolto a lui con le parole "sei un po’ matto".





Parole che seguono alla lite accaduta giovedì scorso tra lo stesso Tarzan e Lucia Bramieri, con quest’ultima che si è scagliata contro Mezzetti urlandogli addosso: “Non sai niente di noi!". Come se non bastasse, in settimana Alberto è stato anche definito “tripolare” da Matteo, Angelo, Luigi e Danilo. Danilo che a sua volta ha accusato il concorrente di non dire la verità e di non essere sincero. Insomma, tutto questo ed altro è il motivo per cui, in settimana, Alberto Mezzetti, ancora prima del piccolo incidente subito, aveva già fatto intendere di voler abbandonare spontaneamente la Casa di Grande Fratello 2018. Queste, infatti, le parole pronunciate qualche giorno fa dal concorrente: “Per me uscire oggi oppure uscire tra due settimane sarebbe lo stesso".

Ti potrebbe interessare anche: “Non un bacio qualsiasi…”. Grande Fratello, una passione focosa. Le telecamere hanno ripreso tutto, anche il momento in cui i due piccioncini sono stati sorpresi dagli altri inquilini. Ma non tutto è come sembra…