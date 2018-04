All'Isola dei Famosi abbiamo visto trionfare Nino Formicola, ma dietro di lui altro personaggi si sono fatti notare. In particolare Alessia mancini che da qualche tempo era rimasta nella retroguardia del vippame televisivo è tornata a nuova gloria. Dopo l'esperienza in Honduras per tutti i famosi è iniziata una nuova stagione di ospitate e Barbara D'Urso rientra nel 'pacchetto'. Nell'ultima puntata di Domenica Live, la signora Montrucchio che durante l'isola si è fatta amare e odiare per il suo carattere molto determinato si è trovata in una situazione molto spiacevole. Infatti nel salotto di Barbarella si è dovuta difendere dall'inaspettato attacco di due ex naufraghe. Elena Morali e Cecilia Capriotti, infatti, hanno fatto una spifferata sul suo conto che non è per nulla piaciuta alla padrona di casa. Pare che dietro le quinte l'ex velina si sia lasciata andare a commenti non proprio lusinghieri sulla trasmissione di cui era ospite. Nei camerini avrebbe pronunciato una frase veramente 'altezzosa' e per questo è stata considerata molto presuntuosa. (continua dopo la foto)

Secondo la Morali e la Capriotti, la Mancini avrebbe denigrato dietro le quinte il programma di Canale Cinque, avrebbe detto: "Non ho bisogno di stare qui rimaneteci voi". La frase incriminata, ovviamente, è stata subito negata dall'ex naufraga ma le sue parole, di fatto, poco avrebbero convinto Barbara D'Urso. Quest'ultima, infatti, decisamente infastidita ha subito chiesto spiegazioni, promettendo di andare in fondo a sulla questione. Quando all'ex naufraga sono state chieste delle spiegazioni al riguardo la sua reazione ulteriormente fatto trasalire Carmelita. "Pensavo di venire a Domenica Live e non a uno contro tutti" ha infatti dichiarato la Mancini in studio. "Non sei a uno contro tutti sei stata trattata come gli altri e anche meglio degli altri perché io a nessuno ho mai fatto una sorpresa o un video" ha allora risposto la conduttrice.

Quest'ultima, poi, ha anche aggiunto in tono polemico: "Hai detto tu, ed ora mi accerterò, 'non ho bisogno di stare qui me ne vado?' Io adesso voglio capire". Con le sue spiegazioni Alessia Mancini ha peggiorato la situazione. Infatti nel dare spiegazioni ha gettato ancora più acredine: "Sono uscita dalla sala trucco piangendo per la cattiveria di queste due ragazze, che mi hanno detto "è inutile che ti metti le ciglia, perché hai una faccia di m*". Barbara, infatti, rivolgendosi alla regia ha detto: "A me dispiace che tu dica di non avere bisogno di restare qui, se davvero fosse ci rimango davvero male". La stessa, poi, ha aggiunto: "Mi fate un favore, vi accertate? A questo punto divento precisa… Posso parlare adesso durante la pubblicità con una truccatrice?". Insomma il dilemma è ancora da chiarire, ma la tensione è tanta.

