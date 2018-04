Il bacio tra i due concorrenti è stato documentato dalle telecamere del Grande Fratello 2018. Gli autori hanno fotodocumentato e seguito con il video praticamente tutto. I due si baciano prima in un angolo, poi quando vengono sorpresi dagli altri inquilini se la ridono e decidono di spostarsi sul letto. Sono sempre loro i protagonisti della passione nella Casa. Anche se Lucia Orlando si era detta inizialmente pentita di aver dato il primo bacio a Filippo... Un giorno dopo, però, lo scenario sembra sia completamente cambiato. Altro che pentimento, i due si lanciano sul letto e si baciano con vigore e passione e anzi, sembrano parlare anche di strategie per poter guadagnarsi un po' di intimità. Niente armadio per loro, sarebbe davvero troppo scontato. Non è passato inosservato il fatto che Filippo sia in nomination con Valerio. (Continua a leggere dopo la foto)

Si maligna sul fatto che la costruzione di questa storia d'amore, di questo flirt fulminante sia stato solo un modo di passare indenne la nomination con Valerio. Lunedì sera si deciderà il suo destino. Intanto nella casa è stata partenza col botto: Lucia Bramieri e Alberto "Tarzan" hanno già minacciato diverse volte di voler lasciare la casa, Danilo Aquino ha litigato con Lucia Bramieri e ha manifestato il suo interesse per Mariana Falace: i due infatti provano reciproca attenzione e non possono più nasconderlo. (Continua a leggere dopo le foto)

Sul fronte litigi, non è chiara la situazione tra Baye Dame e Patrizia: i due mal si sopportano e sono volate parole grosse in settimana. Lui non sopporta gli snobismi di Patrizia, ma d'altro canto ha utilizzato parole bruttissime nei suoi confronti, solo per aver giocato con il cibo "costruendo" degli occhiali di pane. Sarà una seconda puntata, in onda lunedì sera, che riserverà molte sorprese.

