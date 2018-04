Si scalda l’edizione 2018 di Amici. Dopo le prime puntate, trascorso in un clima di apparente serenità, ecco che volano parole grosse. A lanciare la bomba è ancora una volta Heather Parisi. La ballerini, come una settimana fa con Simona Ventura, non ha avuto peli sulla lingua e ci è andata giù pesante. A farne le spese stavolta è stato uno dei concorrenti: Biondo, che dopo le sacrosante critiche per l’intonazione, ha deciso di cantare con autotune, un regolatore di voce che farebbe incidere dischi pure a Francesca Cipriani. Ermal Meta, cantautore tra i più apprezzati dal pubblico e dai colleghi, gliel’ha detto chiaro e tondo: “L’autotune è un doping, non dovrebbe essere consentito dal vivo, specie in un live con gara. E’ come se stessi imbrogliando. È la stessa cosa di uno che salta in alto e per riuscirci si mette le molle. Invece di darti un aiutino, studia di più. È una gara, non è corretto nei confronti dei tuoi amici”. Parole a cui hanno fatto seguito quelle dell’ ex ballerina di “Fantastico” che dice:“Ti rendi conto – dice – che sei in una gara di canto e stai imbrogliando? (Continua dopo la foto)

Stai ammettendo di non saper cantare, usando una macchinetta che ti rende intonato“.Dopo vari interventi, pro e contro Biondo, sull’ultima polemica nata ad Amici 2018 Serale interviene anche Simona Ventura. L’ex conduttrice de “L’Isola” difende così il concorrente attaccato da Heather Parisi : “Auto-tune, non auto-tune… – chiarisce “Super Simo” in puntata – (la canzone, ndr) è entrata nel cuore delle persone. La cantavano tutti“. Poco dopo, Ermal Meta specifica il significato della frase “Auto-tune is for Pussies” che, secondo il giurato, vuol dire: “…E’ per chi non ha gli attributi“. Rudy Zerbi, però, sottolinea nuovamente la sua disapprovazione per quanto detto in diretta tv.





“Perché – domanda Zerbi – nel 2018 dobbiamo ancora parlare di chi ha gli attributi e chi non li ha? E’ una roba di una volgarità sconvolgente“.Qualche istante dopo, in studio ad Amici Heather Parisi riapre anche la polemica con Biondo che riguarda i social. “In un video – afferma la ballerina della Commissione Esterna – mi hai chiamato Hater che vuol dire odiosa. Hai una responsabilità con tutti i ragazzini. Mia figlia è stata minacciata di essere picchiata a sangue dai tuo fan (…)“. Passano pochi attimi e prende la parola Maria De Filippi che difende il concorrente con queste parole: “Le minacce a tua figlia non le ha fatte Biondo, questo va detto“. La polemica si spegne, almeno per il momento, con Biondo che replica con queste parole (“Ti ho chiamato hater? Dopo che ho visto un video in cui tu mi insulti“) e le scuse da parte sua per i “modi” usati.

