Malato, stanco, in grande difficoltà economica. A lanciare l’appello in diretta tv è stata la moglie. Un appello che sa di ultima spiaggia e insieme di speranza che il mondo che per tanto tempo lo amato ed al quale ha dato molto adesso si ricordi di lui. La situazione, racconta la moglie ai microfoni di Sabato italiano, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, è molto difficile. Parliamo di Nino Castelanuovo. Per l'attore di Lecco, nato nel 1936, una vita che si è rivelata molto difficile. Divenuto famoso in Italia con il ruolo di Renzo Tramaglino ne I Promessi Sposi, la morte di due fratelli già alcuni decenni fa, lo hanno colpito profondamente. Ora Castelnuovo è invalido e soffre di depressione. La pensione di invalidità non arriva e, adesso, per la coppia, la situazione è molto grave. La Di Nicola racconta anche la scelta del marito di invecchiare lontano dai suoi cari. «Nino ha una rete familiare ridotta, ha una sorella in Lombardia e un figlio che vive in Scozia. Quindi siamo rimasti soli, al di là di pochi amici che sono venuti a trovarlo». (Continua dopo la foto)

Oltre ai problemi di salute e alla lontananza della famiglia, per Nino Castelnuovo anche i problemi economici. E che ricordano a tutti le grandi difficoltà delle persone con gravi problemi di salute. La pensione non arriva. «Il suo desiderio è sempre stato lavorare nonostante il suo problema - aggiunge la Di Nicola - ma negli anni è diventata una battaglia contro i mulini a vento... si è trovato molte porte sprangate, si è anche un po' depresso». La Di Nicola racconta: «Abbiamo una rete familiare ridotta, (Nino, ndr) ha una sorella in Lombardia e un figlio che vive in Scozia. Quindi siamo rimasti soli, al di là di pochi amici che sono venuti a trovarlo».





«Ho seguito l'iter regolare, è stata riconosciuta una invalidità al 100 per cento, in prima battuta, ma non è stato riconosciuto l'assegno di accompagnamento. L'avvocato - ha spiegato la moglie di Castelnuovo - ci ha consigliato di fare ricorso. La commissione l'ha visitato nel marzo dell'anno scorso e ha riconosciuto l'indennità. Ci aspettavamo per gennaio, massimo febbraio, questo piccolo aiuto, con anche gli arretrati, ma c'è un ritardo e dobbiamo aspettare. Mi dispiace perché lui ha dato tanto alla cultura, allo spettacolo e agli amici, mi sembra un po' ingiusto». E conclude: «Nino lo conoscono tutti e può parlare anche attraverso di me e di chi lo conosce, ma ci sono tante persone che si trovano in difficoltà e non hanno aiuti. Faccio un appello alla classe politica, si interessasse un po' di più a questi problemi di vita vera».

