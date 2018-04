Ad Amici di Maria De Filippi è stata una puntata davvero epocale in fatto di ospiti. La serata di Belen Rodriguez e Diego Armando Maradona: potremmo semplicemente riassumerla così. I due argentini più famosi d'Italia insieme a Papa Francesco hanno dato spettacolo. "Per me lui è come il Papa", scherza non a caso la bellissima showgirl che si abbandona con l'ex Pibe de Oro a una danza scatenata. E il mito di Napoli ne approfitta, con la mano che scivola dolcemente sul lato B di Belen... Quando si diceva Mano de Dios... Sì sì, avete visto bene. Nel terzo Serale di Amici 2018 Belén Rodriguez e Diego Armando Maradona hanno ballato insieme in diretta TV. La conduttrice di Canale5 e l’ex calciatore si sono esibiti in un ballo di coppia ispirato alle note di una cumbia. I telespettatori hanno visto la showgirl e l’ex “Pibe de Oro” scatenarsi davanti alle telecamere, tra passi di danza, sguardi complici e movimenti fatti con tutto il corpo. (Continua a leggere dopo la foto)

Il risultato? Il momento è stato decisamente coinvolgente per i due e anche per il pubblico a casa. Terminato il ballo, nella puntata di Amici 17 Serale Belén Rodriguez ha commentato così l’esibizione fatta in studio insieme a Diego Armando Maradona. Queste la parole pronunciate dallo showgirl in diretta TV su Canale5: “Io sono argentina. Lui è il campione del mondo, per noi ancora di più. Sei tu, sei il re, noi ti ringraziamo a vita". Quindi, ricevuti i complimenti da Belén il super ospite Maradona non si è certo fatto trovare impreparato. (Continua a leggere dopo le foto e il video)

RT se anche voi vorreste unirvi a LORO 🤩 #Amici17 pic.twitter.com/jPsJYrUDX1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 21 aprile 2018

L’ex calciatore ha ringraziato a sua volta Belen: “Rappresenti la bellezza argentina in tutto il mondo". Nel terzo serale di Amici 2018, Maria De Filippi ha annunciato il ballo tra Belén Rodriguez e Diego Armando Maradona ricordando la passata partecipazione dello sportivo al programma di Rai1 Ballando con le stelle. Dopo l’esibizione, la De Filippi ha anche spiegato com’è nata l’idea di mixare la bellezza e la bravura in pista di Belén con il talento, evidentemente non soltanto calcistico, di Maradona: “Iera sera – ha detto la conduttrice Mediaset – stavamo facendo la scaletta della puntata. Solitamente se Belén la chiami alle undici di sera non viene. Lei mi ha risposto: 'Maradona per me è come il papa'". Altro centro per la De Filippi.

