Uno scoop che ha dell'incredibile. Verrebbe da dire anche: da un reality all'altro. Cioè: neanche si fa in tempo a finire l'Isola dei Famosi che ci si ritrova al Grande Fratello... Ebbene sì, avete capito bene. Spy, il magazine diretto da Massimo Borgnis e facente parte del Gruppo Mondadori (quindi dell’universo Berlusconi, di cui fa parte ovviamente anche Mediaset e dunque il GF) ha fatto sapere che Paola Di Benedetto nella prossima puntata in prima serata del Grande Fratello entrerà nella Casa più spiata d’Italia per avere un confronto con il suo ex fidanzato Matteo Gentili. Gli ultimi attriti tra Madre Natura e lo sportivo sono sbocciati dopo le esternazioni di quest’ultimo appena avviato il reality: la tesi del calciatore, seppur espressa molto pacatamente e con misura, ha sostenuto che Paola ha tradito la sua fiducia all’Isola dei Famosi, programma in cui ha trovato l’amore in Francesco Monte. Andiamo a scoprire che cosa ci attende. “Colpo di scena – si legge sul post Instagram pubblicato dal profilo di Spy Magazine -. Ecco lo scoop della prossima puntata del Grande Fratello". (Continua a leggere dopo la foto)

Spymagazine.it in esclusiva rivela: "L’ex naufraga Paola Di Benedetto lunedì entrerà nella Casa del Grande Fratello per incontrare il suo ex fidanzato Matteo Gentili e rispondere alle accuse che quest’ultimo le ha rivolto nella prima puntata”. Come accennato poc’anzi la rivista è molto vicina all’ambiente Mediaset e dunque lo scoop dovrebbe avere un fondamento solido. Resta da capire che cosa penserà Francesco Monte, se il faccia a faccia dovesse essere confermato. “Paola dice che non è stato un tradimento fisico perché ci eravamo già lasciati. Ma non esiste solo quel tipo di tradimento”. (Continua a leggere dopo le foto)

Con queste parole Matteo Gentili si è presentato nel Confessionale del Grande Fratello nella prima puntata. Il calciatore ha poi aggiunto di aver riposto molta fiducia in Paola e che si è sentito tradito per come è finita la love story. Dal canto suo Madre Natura ha preferito non proseguire la polemica, come ha spiegato qualche giorno fa negli studi di Mattino 5. Non ci resta che attendere di vedere se arriverà l’incontro chiarificatore al Grande Fratello.

