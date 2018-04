Dopo meno di una settimana, arriva la prima richiesta di lasciare la casa del ‘Grande Fratello 2018‘. Nelle ultime ore, un concorrente ha mostrato di non trovarsi bene nel contesto del reality. Dopo meno di una settimana di permanenza nella casa più spiata d'Italia, ha capito di non essere interessato a questa esperienza. Il malumore potrebbe essere stato causato da alcuni attriti con gli altri concorrenti. Di chi parliamo? Di Alberto Mezzetti. Lui ritiene di avere altri valori e in una manciata di giorni ha sviluppato un totale disinteresse nei confronti dell'esperienza televisiva. Ora è in attesa di una risposta da parte della produzione. Intanto, Mezzetti ha chiesto di poter abbandonare il ‘Grande Fratello 2018' e ha spiegato: “Il fatto è che per me, uscire oggi oppure uscire tra due settimane sarebbe lo stesso. Ho vissuto le emozioni che volevo ma ho capito che non sono interessato ad andare avanti". E poi ha aggiunto... (Continua a leggere dopo la foto)

"Non so che cosa mi diranno ma io intanto ho fatto la proposta. Sono troppo vero. Non giudico voi ma per me le cose stanno così. Purtroppo ho altri valori, altre credenze e non credo nel mondo dello spettacolo. Ho valori eccelsi". Parole abbastanza eloquenti, diciamo. Al momento Alberto Mezzetti è ancora nella casa, in attesa del verdetto del ‘Grande Fratello'. Nei giorni scorsi, il giovane è stato protagonista di un'accesa lite con Lucia Bramieri. Il trentaquattrenne ha iniziato a giudicare i suoi compagni di avventura, etichettandoli come ‘buoni' o ‘non buoni'. (Continua a leggere dopo le foto)

Lucia Bramieri è finita nella lista dei cattivi. Così, la donna si è scagliata contro il gieffino, accusandolo di giudicare persone che non ha mai visto in vita sua: "È da stamattina che parli, parli, non si capisce quello che dici. Non sai nulla della mia vita. Cuci quella bocca, sono stufa di sentirti". Alberto Mezzetti è nato il 24 marzo del 1984. I lunghi capelli biondi e il look selvaggio, lo hanno portato a essere soprannominato ‘Il Tarzan di Viterbo'. Ha studiato al liceo scientifico e dopo aver ottenuto il diploma, ha aperto un centro scommesse. Prima ancora aveva due negozi di abbigliamento. Vive da solo da quando ha 18 anni. Ama corteggiare le donne, perciò preferisce restare single.

