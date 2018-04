Ma voi riuscite a immaginare il trono over di Uomini e Donne senza Gemma Galgani? Tra i protagonisti della versione 'agée' del programma di Maria De Filippi, da anni la dama torinese catalizza l'attenzione. Soprattutto per la storia infinita con Giorgio Manetti, che tutti conoscono come Il Gabbiano. La relazione tra Gems e George è durata appena un anno, ma gli strascichi non accennano proprio ad arrestarsi. Tanto più che nell'ultima puntata andata in onda del Maurizio Costanzo Show i due, sulle note di 'Noi due nel mondo e nell'anima', cantata live da Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, anche loro ospiti di Costanzo, si sono abbandonati a un romantico lento al centro del palco. E c'è scappato pure un bacio a fior di labbra. Insomma, nonostante non facciano più coppia da tempo, la Galgani continua a restare legata a Manetti. Ci ha provato in ogni modo a 'riacciuffare' Giorgio. Sorprese in camerino, gesti affettuosi, suppliche di balli e anche di baci. Ma lui niente, sempre fermo sulla sua posizione. Per lui, dice, è finita tempo addietro. Ci sono degli sviluppi, però, nel percorso di Gemma a Uomini e Donne. (Continua dopo la foto)

Rivela il settimanale NuovoTv che al trono classico, over e gay se ne sta per aggiungere un altro: ''Non solo over, ecco il trono per i protagonisti di età compresa tra i 30 ed i 50 anni, insomma tra il classico e l'over. Questa è una delle novità probabili del nuovo Uomini e Donne''. E ancora: ''Pare che la prossima stagione televisiva si possa aprire a settembre con un colpo di scena: la promozione di Gemma a tronista ufficiale. Come potrebbe reagire Tina?''. Malissimo, è sicuro. Ma c'è tempo da qui a settembre 2018. Anche il presente, però, potrebbe regalare una svolta sentimentale a Gemma. In una delle ultime puntate, infatti, un uomo si è presentato alla sua corte. Si chiama Marco, è giovane, intrigante e soprattutto deciso a conquistarla. (Continua dopo le foto)

''Mi chiamo Marco vengo da Cecina, in Toscana, nella vita faccio il personal trainer e il direttore artistico nei locali, organizzando eventi – ha detto - Ho 57 anni sono del 1961 non mi sono mai sposato e ho un figlio a quattro zampe che si chiama Achille. Io Gemma ti seguo da tantissimo e voglio conoscerti, sei una persona sempre sorridente, ironica e molto intrigante. Mi piaci da morire, non ti dico altro se non che vorrei conoscerti''. Ma c'è un altro dettaglio che ha scatenato il pubblico di Maria e soprattutto Tina: ''Ho fatto per anni lo spogliarellista per lavoro''. Prevedibile la reazione della Cipollari, che ha tentato di rimarcare il rapporto di rivalità che la lega alla Galgani. Ma quest'ultima ha subito fatto sì che Tina non parlasse con Marco. Chissà che succederà...

