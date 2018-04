Pomeriggio di fuoco a ''Pomeriggio Cinque''. La conduttrice Barbara D'Urso ha perso la calma e ha attaccato una delle sue ospiti in studio. Tutta colpa di un video pubblicato sull'account Instagram in cui la giovane mostra bigliettoni da cinquanta e cento euro e la frase ''Io in prima classe voi sempre scarse'', facendo riferimento alla classe del treno dove stava viaggiando. L'ospite presa di mira è Valentina Vignali, giocatrice di basket, modella e web influencer che negli ultimi mesi è stata al centro del gossip per la fine della sua relazione, poi ricominciata lo scorso marzo, con il fidanzato storico Stefano Laudoni. Ieri pomeriggio l‘influencer è stata ospite a ''Pomeriggio Cinque'' durante il dibattito sull'ostentazione e sulle follie dei ricchi come forma di insulto nei confronti degli italiani meno fortunati e Barbara D'Urso, in merito alla Instagram story, ha voluto bacchettare la giovane Valentina Vignali. Nel video pubblicata sull'account Instagram si vede la cestista che tiene in mano un ventaglio di soldi formato da cento e cinquanta euro. (Continua a leggere dopo la foto)

Un video, da quanto si evince, dedicato a chi da piccola la prendeva in giro perché indossava sempre lo stesso cappotto. A indispettire il web è stata soprattutto la frase che ha accompagnato le immagini: ''Io prima classe voi sempre scarse''. ''Vorrei fare un saluto speciale a quelle quattro sfigate che quando andavo a scuola mi prendevano in giro perché avevo sempre lo stesso giubbotto'', dice nella clip mandata in onda a ''Pomeriggio Cinque''. “Ero su Instagram e mi è arrivato un video, un video cliccatissimo – ha spiegato la conduttrice – Ho visto questa…ho detto ‘ma chi è questa…?’. Oggi scopro che sei tu, non ti avevo riconosciuto, e mi sono detta ‘ma guarda sta cretina che ha fatto’. Questo è la verità, io non dico bugie”. (Continua a leggere dopo le foto)

La cestista ha provato a spiegare le sue ragioni: ''Questo video è riferito a delle persone che mi prendevano in giro a scuola. Io ho avuto un’infanzia normale ma quando andavo a scuola venivo presa in giro perché non avevo il giacchetto all’ultima moda. Quindi era una cosa simbolica, era una frecciatina. Ci sono delle persone che lanciando soldi per aria ci hanno costruito una carriera, io che scherzo non ci trovo niente di male. Ho avuto una mia piccola rivincita. Queste persone so che mi guardano e quindi l’ho fatto. Mi sono tolta un sassolino dalla scarpa. La padrona di casa ha rincarato la dose: “Valentina ti giuro, io penso tu sia una ragazza molto intelligente, hai fatto una carriera bellissima, sei stata una campionessa, ma secondo me uno deve dimostrare quello che è con gli obiettivi che raggiunge. Permettimi di dirti, visto che sono più grande di te, che è una provocazione sbagliata. Non è necessario ostentare. Io a quelli che mi hanno fatto del male rispondo stando qui e facendo il mio lavoro. Posso consigliarti? Non farlo più. Io non condivido nemmeno i rapper che tirano i soldi in aria, ma quello è spettacolo”.

Il video

