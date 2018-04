Nel tugurio della casa del ''Grande Fratello 2018'', battezzato ''Lido Carmelito'', Angelo Sanzio, ovvero il Ken Umano italiano, si è lasciato andare. Ventotto anni, nato a Civitavecchia, Angelo si è sottoposto a diversi interventi chirurgici "per inseguire la perfezione". Si tratta di un caso nostrano dopo quello britannico che ha avuto come protagonista Rodrigo Alves, il primo Ken umano che ha speso oltre 500 mila sterline per assomigliare al bambolotto marito di Barbie. Il giovane, rinchiuso nella casa del Grande Fratello, ha deciso di rivelare ai compagni la sua storia. ''La mia è la storia di un ragazzo che è alla continua ricerca della perfezione estetica, ma che alla fine, resta un ragazzo come tanti altri che ha un lavoro, si fa il c**o dalla mattina alla sera, non è figlio di papà e che, comunque, ho subito, anche da bambino, per la mia omosessualità, tantissimi episodi di bullismo'', ha detto Angelo durante una chiacchierata con Simone Coccia Colaiuta, Alberto Mezzetti e Luigi Mario Favoloso, il fidanzato di Nina Moric. (Continua a leggere dopo la foto)

Proprio quest'ultimo, dopo aver ascoltato le prime parole del Ken Umano, gli ha chiesto: ''Mi fa un esempio vero di bullismo? Perché io sento parlare di omofobia, bullismo, ma davvero in Italia esiste ancora gente omofoba?''. ''Da bambino facevo danza e pensavo che, andando avanti nel tempo, crescendo, le menti dei miei coetanei sarebbero cambiate e tutto si sarebbe sistemato. Invece più andavo avanti più la cosa si aggravava'', ha raccontato Angelo che poi ha svelato nel dettaglio ciò che gli è accaduto. ''Io sono stato picchiato dai miei amici. Stavo alle superiori e ho subito episodi di bullismo assurdi. Ero emarginato. Mi ricordo che quando quelle persone venivano sospese, in giro per la città le incontravi, era dura affrontarli. Non è mai stato facile''. (Continua a leggere dopo le foto)

''Crescendo ero diventato anche la preda dei padri dei miei compagni, che ci hanno provato spudoratamente. Io ho anche odiato i maschi, - ha raccontato il Ken Umano - non mi sapevo relazionare perché li odiavo, mi facevano schifo''. Con un lungo percorso e un duro lavoro con se stesso è riuscito a migliorare. ''A 18 anni ho cominciato un percorso con la psicologa, ho perdonato a 36 gradi e sono guarito'', ha spiegato ancora Angelo che, poi, ha concluso: ''Gli omofobi sono quelli che hanno l’omosessualità repressa. Se tu stai in pace con te stesso, io non ti interpello neanche''.

