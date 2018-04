Torna il Grande Fratello ed è impossibile non tornare indietro negli anni alle edizioni precedenti. La prima in assoluto, in particolare. Era il 2000 e gli inquilini che hanno varcato la famosa porta rossa probabilmente sono stati i più spontanei di tutti: non avevano la minima idea di cosa li aspettasse. Stesso discorso per il pubblico, che mai prima di quel momento aveva visto un programma tv in cui le telecamere riprendevano h24 la vita di una decina di sconosciuti rinchiusi in una casa. È stato un successo immenso. Non a caso oggi va in onda la 15esima edizione, senza dimenticare le due riservate ai vip. Il primo Gf l'ha vinto Cristina Plevani, che con la storia sbocciata nella Casa con Pietro Taricone fece appassionare milioni di italiani. E visto che il reality di Canale 5 tanto amato e seguito dal pubblico è appena ricominciato, come non intervistare la prima vincitrice nella storia del programma? Ci ha pensato il settimanale Di Più a contattare la bresciana, che ha rivelato molti dettagli inediti della sua vita più recente, compreso un retroscena che riguarda proprio questa edizione ora in corso. (Continua dopo la foto)

Intanto Cristina non fa più la cassiera in un supermercato: "Non riuscivo a stare ferma per tutte quelle ore – spiega alla rivista - Ho capito che quella non era la mia strada, anche se mi avevano fatto un contratto a tempo determinato con la possibilità che diventasse indeterminato. Ho rinunciato a 800 euro al mese per un part-time e sono tornata alla mia vita di sempre. Non è stato piacevole sentire persone in fila alla cassa che, dopo avermi riconosciuto, bisbigliavano: 'ma è quella del Grande Fratello? Poverina come si è ridotta". Ora fa la bagnina, un lavoro che le piace e la tiene attiva. È poi tornata sull'argomento Gf: "La vita dopo il Gf è stata un otto volante: un giorno sei su in alto, pieno di visibilità e un altro giorno piombi giù velocemente entrando in un tunnel buio. Ecco, in questi diciotto anni per me è stato proprio così e quando mi sono trovata nel buio, ho cercato in tutti i modi di vivere liberamente la mia vita, accettando anche lavori considerati umili, ma perché non avevo alternative. Il Gf non mi ha arricchito". (Continua dopo le foto)

La Plevani non ha sfondato nel mondo dello spettacolo e nell'intervista a Di Più spiega perché: "L'esperienza al Gf per me è stata sconvolgente, all'epoca non avevo la maturità per affrontare tutta quella popolarità e forse non ho saputo sfruttare a mio favore il momento". Quindi la rivelazione inaspettata: ha fatto i provini per rientrare nella Casa più spiata d'Italia. Ha ricevuto una telefonata dalla produzione dell'attuale GF e, dopo l'esitazione iniziale, ha deciso di accettare di fare il privino: "L'idea era di fare entrare alcuni personaggi che erano già stati al reality. Lì per lì ero rimasta interdetta, poi ho deciso di accettare: non ho mai rinnegato di essere 'nata' al Grande Fratello e tornarci tanti anni dopo mi allettava parecchio. Ci speravo, ma poi hanno cambiato idea", conclude.

