Quando la relazione, durata quattro anni, con Cecilia Rogriguez è finita ha deciso di rasarsi i capelli. Adesso Francesco Monte cambia di nuovo look. Reduce dall'esperienza all'Isola dei Famosi, dove era stato accusato di aver fumato marijuana dall'ex pornostar Eva Henger, l'ex tronista di Uomini e Donne ha optato per un altro colore e un taglio sbarazzino. Dalla stories pubblicata su Instagram, infatti, Monte sfoggia un ciuffo all’insù, più chiaro del solito, schiarito dai colpi di sole. Come detto, quando Monte è stato lasciato dalla Rodriguez durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip, Francesco, noto anche per il suo ciuffo fluente, aveva deciso di darci un taglio e di presentarsi da Maurizio Costanzo con un taglio cortissimo. Ora, però, sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di ''Ciao Darwin'' ed ex fidanzata del calciatore Matto Gentile, adesso impegnato nella quindicesima edizione del ''Grande Fratello Nip''. La giovane è stata ospite di Verissimo per raccontare la sua nuova relazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Ho molto timore di espormi, è un rapporto a cui tengo molto e non voglio parlare più del necessario. C'è lo slancio e la passione nel nostro intimo ma non sono sicuro di amarlo al 100%. Magari se ne può riparlare tra qualche tempo, al momento è un'infatuazione. Non dice ancora che sia amore, ma ultimamente si parla tanto di lei, non solo per la liason con Monte, ma anche per la storia conclusa con Matteo Gentili, ora recluso nella casa del Grande Fratello. ''Non ci deve essere per forza un periodo di tempo che deve passare nel momento in cui due persone si dividono. Una persona può divorziare o separarsi dal compagno e trovarne un'altra anche dopo 2 giorni. La decisione di lasciarci è maturata col tempo, - ha detto la Di Benedetto - non è che mi sono svegliata un giorno dicendo 'ti lascio'''. (Continua a leggere dopo la foto)

Temptation Island Vip? Se i rumor venissero confermati Francesco Monte e Cecilia Rodriguez (e i rispettivi partner) si troverebbero faccia a faccia nel cast di Temptation Island Vip. Lo rivela Chi nel numero in edicola mercoledì 18 aprile. La storia di Chechu e Monte: Francesco e Cecilia sono fidanzati da anni, lei entra nella casa del Grande Fratello Vip, cede al fascino di Ignazio Moser e molla l’ex tronista in diretta. Monte gira i salotti televisivi per raccontare il suo dramma sentimentale, poi vola in Honduras, la sua permanenza è di una manciata di settimane (è costretto a tornare in Italia per lo scandalo del canna gate) ma in quel lasso di tempo riesce comunque a intrecciare una relazione con Paola Di Benedetto.

“Francesco Monte? Io so”. Isola dei Famosi, Lele Mora ‘canta’ su tutto. Dal canna-gate ai trucchi del reality fino al ‘capitolo Alessia Marcuzzi’. Che non ne esce per niente bene