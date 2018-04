Sono passati pochi giorni dall'esordio della quindicesima edizione del ''Grande Fratello'' e già sono esplodi diversi ''casi''. Il primo riguardava Daniele Aquino ed è stato portato alla luce da Cristiano Malgioglio. ''Danilo Aquino, l'elettricista romano, mi ha sconvolto. - ha detto qualche giorno fa l'opinionista - Mi hanno fatto vedere dichiarazioni omofobe e razziste sui suoi profili social. Vi anticipo che nella prossima puntata non ci saranno scuse. Lui è l'uomo che attaccherò completamente. Quello che ho letto mi ha fatto venire i brividi. Sembra il ragazzo della porta accanto, ma scrive cose orribili. Se è tutto vero, per me deve uscire immediatamente''. Poi c'è stata la polemica innescata dall'italo-senegalese Baye Dame. Il giovane romano, notata Patrizia Bonetti che cercava di costruire un paio di occhiali con una fetta di pane l'ha attaccata. ''Scusate, - aveva esordito il giovane - non voglio fare il moralista rompipalle, però non ce la faccio a vedere 'sta roba, c'è gente che muore di fame e voi state a giocà col pane. Siamo in televisione e questo è il messaggio che date''. (Continua a leggere dopo la foto)

Adesso salta fuori un'altra polemica. Si tratta di una gaffe, pesantissima, fatta da una delle inquiline della casa più spiata d'Italia e riguarda uno dei 'cavalli di battaglia' di ''Striscia la Notizia''. Chi segue il ''Grande Fratello'', ''l'Isola dei famosi'' e il telegiornale satirico sa benissimo che il servizio sul telefono dato in dotazione agli inquilini di turno del reality show è d'obbligo. Bene, adesso la notizia sembra essere confermata da una gaffe fatta da Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo, mentre parlava con Angelo Sanzio, il 29enne diventato famoso per essere il Ken umano italiano, ha pronunciato una frase incriminata. (Continua a leggere dopo le foto)

''Dopo te lo faccio vedere al telefono'', si sente sull'audio pubblicato dalla pagina Instagram del sito ''BitchyF.it''. La frase è pronunciata in maniera chiara e forte e non basteranno certo due battute di Barbara D'Urso per calmare le acque. Durante l'appena conclusa edizione dell'Isola dei Famosi a finire sotto accusa era stata Elena Morali. Nel video le due protagoniste erano l'ex pupa del programma ''La pupa e il secchione'' ed Elena Morali. Le naufraghe dell'Isola si lamentavano per il brutto tempo che non permetteva loro di accendere il fuoco. Dai leggings bianchi di Elena spuntava una sagoma rettangolare. "Guardate cosa ha la Morali dentro la tuta - esclamava Ficarra -. Secondo i telespettatori si intravede una strana forma rettangolare che sembrerebbe quella di un cellulare. Sarà davvero così? Non lo sappiamo. Comunque, nel caso, sarebbe contro il regolamento. Non si possono avere cellulari nei leggings, nemmeno per le telefonate intime...".

