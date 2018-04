Milly Carlucci vuole continuare a vincere la battaglia degli ascolti contro Maria De Filippi e il suo ''Amici''. E così, la bionda conduttrice ha in serbo un grande colpaccio con il suo ''Ballando con le Stelle''. Per cercare di superare ancora ''Amici'', il talent show ideato da Maria De Filippi in onda il sabato sera, dopo il successo dell'esibizione di Al Bano Carrisi e Romina Power porterà una coppia davvero eccezionale. Stiamo parlando dell'ex moglie di Donald Trump, attuale presidente degli Usa, e dell'ex marito Rossano Rubicondi. I due scenderanno in pista in veste di ''ballerini speciale'' e, sicuramente, il pubblico apprezzerà l'ospitata dando filo da torcere alla diretta concorrete, Maria De Filippi e il suo ''Amici''. D'altro canto, il talent di Mediaset quest'anno può puntare su un format tutto nuovo, rivoluzionato grazie al coreografo Luca Tommasini e la presenza di due 'pezzi forti' come la conduttrice Simona Ventura, in passato impegnata a X-Factor nelle vesti di giudice, e Heather Parisi, ex ballerina e volto televisivo degli anni Ottanta. (Continua a leggere dopo la foto)

Ivana Trump e Rossano Rubicondi tornano in televisione insieme. Qualche mese fa, ospite di Eleonora Daniele a 'Il Sabato Italiano', su RaiUno, L'attore ha parlato del matrimonio con l'ex moglie del presidente degli Stati Uniti, ufficialmente finito anche se tra i due l'amore è risbocciato. ''Si è parlato tanto di un matrimonio di interesse, ma non è così. In questi anni io e Ivana abbiamo dimostrato che il nostro è un amore vero, nonostante tanti periodi di crisi. Io e Ivana stiamo insieme da 19 anni, ho passato metà della mia vita con lei e senza di lei mi sento al 50%. Lei è il mio punto di riferimento, nonostante i periodi di crisi siamo sempre rimasti molto vicini''. (Continua a leggere dopo le foto)

''Se oggi sono qui, è grazie a lei - ha detto ancora il modello - mi ha aperto le porte del mondo, mettendo a mia disposizione la sua esperienza. Non l'ho mai tradita e non c'è mai stata una vera rottura: stiamo ancora insieme e voglio passare il resto della mia vita con lei''. Ivana, prima di sposare Rossano Rubicondi, aveva alle spalle tre diversi matrimoni, tra cui quello con Donald Trump, di cui ha voluto mantenere il cognome. Il matrimonio tra Donald e Ivana, da cui nacquero i tre figli Donald Jr., Ivanka e Eric Friederick, durò 25 anni, dal 1977 al 1992. A detta di Rossano, nonostante alcuni contenziosi legali, i rapporti tra Ivana e Donald sarebbero attualmente molto buoni.

