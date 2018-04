È iniziato da neanche una settimana ma già sta facendo parlare. Il Grande Fratello, ovvio. Sono bastati pochi giorni per far saltare i nervi ad alcuni concorrenti (che già hanno litigato per benino); a farne piangere altri; a scatenare l’ormone. E su questo avremmo messo la mano sul fuoco. Durante una della ultime puntate di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha raccontato ai fan tutto ciò che sta succedendo all’interno della casa e ha svelato anche qualcosa di piccante. Pare che due concorrenti del GF, abbiano già messo gli occhi su alcune ragazze della casa. La D’Urso si riferiva a Filippo Contri, uno dei tre super boni, e ad Alberto Mezzetti, ovvero Tarzan. La D’Urso, però, non ha specificato chi siano le ragazze puntate dai due anche se a quanto pare potrebbe trattarsi di Alessia Prete e Mariana Falace che sarebbero le protagoniste delle prime docce bollenti di questa edizione. Sia Mezzetti – che nel video di presentazione ha detto di “non sapere resistere alle tentazioni” – che Contri sono rigorosamente single… Che i due abbiano deciso di trovare moglie all’interno della casa? Continua a leggere dopo la foto

Sembrerebbe un'ipotesi da escludere. Ma non si sa mai, nella vita. Intanto, mentre i due osservano, c'è qualcuno che è già andato al sodo. Davvero? Sì, nella casa del Grande Fratello è scattato il primo bacio. La commessa romana Lucia Orlando ha confidato a Baye di aver baciato uno dei ragazzi della casa. Dal modo in cui lo dice, però, sembra lei sia già pentita di ciò che ha fatto, forse lasciandosi prendere dall'euforia di un momento. Ma chi è l'uomo che Lucia ha baciato? Non si sa. Un bel mistero che, però, probabilmente verrà "sgamato" durante la prossima puntata del reality che andrà in onda non martedì 24 ma lunedì 23. Come mai questo cambio di palinsesto? Per via della semifinale di Champions League.

Pur essendo la regina della televisione, la D'Urso non se l'è sentita di confrontarsi contro un colosso quale Liverpool-Roma, che si giocherà appunto martedì 24. Cosa accadrà durante la seconda puntata? Probabilmente entrerà nella casa Aida Nizar, la showgirl spagnola rimasta fuori dal GF perché arrivata in ritardo. Di certo, durante la seconda puntata dello show si parlerà anche di questo bacio. Chi sarà stato il fortunato? Valerio o Filippo, cioè i concorrenti che sono stati più vicini a Lucia in questi giorni"Se tu hai fatto ciò che sentivi hai fatto bene - commenta Baye, che precisa - "Ma preparamose che martedì ce devastano". E lei: "Lo so, lo so, ho sbagliato. La zocc*** de turno. Ah mà, me sa che c'avevi ragione...".

