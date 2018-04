Era febbraio 2018 e, in tv, era successa una cosa che aveva fatto scalpore. O meglio, che aveva fatto discutere. E parecchio. Al centro della polemica Federica Panicucci che, durante il programma Mattino Cinque, aveva espresso parole poco gentili nei confronti del collega Francesco Vecchi. Striscia la Notizia, ovviamente, l’ha “tanata” e le ha consegnato anche un bel tapiro d’oro. Ma cosa era successo? Vecchi stava conducendo in studio un dibattito sulle contestazioni a Giorgia Meloni, e “sforando” con il tempo a disposizione. La Panicucci chiede la linea ma Vecchi deve finire. Così la Panicucci perde la testa: ''Ma ragazzi, ragazzi non chiudono più? Ma ragazzi, non chiudono... Ma so' scemi? Non mi rispondono nemmeno dalla regia... Che m*rde! Ma cosa fanno? A me non frega un ca*zo, deve chiudere''. E continua: ''Guarda che è veramente un figlio di buona donna, questo qua... Te lo dico io. No, a me non me ne frega un ca*zo però oggi eh... Non me ne frega un ca*zo! Io te lo dico, questo è un cretino! Se tu gli dici che deve chiudere, deve chiudere. Ma dai, ma dai, ma non esiste, ma dai, ma dai...''. Continua a leggere dopo la foto

''Quando a settembre sarai a casa tua vedrai che ti dispiacerà un po' di più. Testa di c**zo, io i miei minuti li voglio recuperare, non mi rompessero il c**zo… Ho chiamato Daniela, ho chiamato Dario… Mi è girato il c**zo pesantemente! (…) Uno si fa il c**o così e poi non io non posso dare in onda le cose!''. Quando poi viene mandata la pubblicità, Vecchi, che sa di aver sforato, chiede scusa alla Panicucci ma lei non sembra voler sentire ragioni. Il giorno dopo il servizio di Striscia, però, la Panicucci apre la sua trasmissione con delle pubbliche scuse a Vecchi. Il quale reagisce in modo piuttosto freddo. Vi ricordate questa vicenda? Ecco. Preparatevi perché ci sono delle novità… E hanno a che fare con un nuovo “sclero” della Panicucci. Continua a leggere dopo le foto

Federica Panicucci era proprio serena stamattina (ocio al riquadro) pic.twitter.com/w2SxkGV0UX — LALLERO (@SeeLallero) 20 aprile 2018

Veramente? Già. Durante la puntata di Mattino Cinque che è andata in onda venerdì 20 aprile Federica Panicucci ha perso le staffe. Dopo aver mandato in onda un servizio su Paola Di Benedetto e Francesco Monte, Federica non è riuscita a trattenere la rabbia. Lo conferma un video pubblicato su Twitter, nel quale si intravede la presentatrice gesticolare e “scaldarsi” bruscamente contro qualcuno dietro le quinte. Chi le ha fatto perdere la testa stavolta? La colpa sarà ancora una volta di Vecchi? Attendiamo spiegazioni…

