Simone Coccia Colaiuta è uno degli inquilini di questo nuovo Grande Fratello targato Barbara D'Urso. Si sapeva che il fidanzato di Stefania Pezzopane (sì, stanno ancora insieme) sarebbe entrato nella Casa e, come era facilmente intuibile, si è distinto già nella prima puntata del reality. La conduttrice l'ha subito messo alla prova rinchiudendolo per un po' al Lido Carmelita e obbligandolo a indossare un costumino giallo fluo stile Borat. Casualmente, poi, in Casa c'è anche Lucia Bramieri, l’inquilina con cui Simone avrebbe avuto un lungo scambio di messaggini. Nel video di presentazione, poi, il fidanzato della Pezzopane ha rivelato di aver avuto quasi duemila donne. In pratica, dice lui, "da 17 a 34 anni, una ogni due giorni, ci saranno. Poi sono stato spogliarellista, era un modo per ammucchiarne di più''. Ma se vi state chiedendo cosa pensi la Pezzopane di questa dichiarazione che ha fatto subito saltare Cristiano Malgioglio vi accontentiamo subito: lo sapeva già. Ai microfoni di Un giorno da pecora, la deputata Pd ha fatto sapere di esserne già a conoscenza: "So che ha detto di aver avuto duemila donne. È una cosa già nota, una cosa vecchia, ha detto che ha avuto una donna ogni due giorni". (Continua dopo la foto)

Un altro dettaglio di Simone che al pubblico non è sfuggito è il suo viso. Diverso, più tatuato di come lo ricordavamo. I primi tattoo sul volto li aveva fatti nel 2016, una lacrima e una croce sotto gli occhi. Adesso ne ha aggiunti degli altri e sopra un sopracciglio sembra essersi tatuato "Freedom", "libero". Accanto alla scritta una rondine. Ovviamente ne ha molti anche sul corpo, ma quelli sul viso hanno catturato subito l'attenzione e scatenato l'ironia degli utenti social. Alcuni, in particolare, hanno notato una certa somiglianza con i tatuaggi di un altro personaggio del piccolo schermo, l'ex tronista di Uomini e Donne Manuel Vallicella, e messo a confronto i due volti. (Continua dopo le foto)

The original....! Un post condiviso da Manuel Achille Vallicella (@manuel_achille_vallicella) in data: Apr 18, 2018 at 3:29 PDT

"Aspettative contro la dura realtà", si legge su Facebook accanto alle foto dei due. Ma i tattoo di Manuel sono più belli di quelli di Simone, sempre ad avviso dei telespettatori più social. Della 'somiglianza' se ne è accorto lo stesso Vallicella che, su Instagram, sembra lanciare una frecciatina a Simone con il post di un suo primo piano e accanto questa didascalia: "The Original...". In effetti l'ex protagonista di Uomini e Donne è stato il primo nel mondo dello spettacolo a sfoggiarli. Ma al di là della 'paternità dell'idea', come detto per molti non c'è storia: tra i tatuaggi sfoggiati da Manuel e quelli di Simone vince il primo.

