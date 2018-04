Si è distinto dalla prima puntata di questo nuovo Grande Fratello Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato della deputata Pd Stefania Pezzopane. Piaccia oppure no, è considerato un personaggio e Barbara D'Urso l'ha subito messo alla prova rinchiudendolo al Lido Carmelita e obbligandolo a indossare un costumino giallo fluo stile Borat. Casualmente, poi, in Casa c'è anche Lucia Bramieri, l'inquilina con cui il fidanzato della Pezzopane avrebbe avuto un lungo scambio di messaggini. E che dire del video di presentazione di Simone? Il suo provino ha fatto discutere e ha indignato anche Cristiano Malgioglio. Le parole del 35enne: ''Mi hanno attribuito diverse etichette: spogliarellista, toy boy, gigolò, ma non mi interesse nulla. Con le donne non ho mai avuto problemi, siamo a quota 1.000-1.500. Da 17 a 34 anni, una ogni due giorni, ci saranno. Poi sono stato spogliarellista, era un modo per ammucchiarne di più''. "Sono rimasto colpito quando hai detto di aver avuto quasi 2000 donne. Non è un vanto - ha commentato l’opinionista del Gf - Le donne non si trattano come dei kleenex. Anche per rispetto della donna con cui stai da quattro anni. Se hai avuto veramente tutte queste donne sono contento per te. Però, sinceramente, mi ha fatto un certo effetto sentire che nei hai avute quasi 2mila. Che cosa sono le donne, - ha concluso Malgioglio - dei giocattoli che si prendono e si buttano via? Le donne vanno rispettate". (Continua dopo la foto)

Appurato che con la Pezzopane stanno ancora insieme (a riguardo c'erano dei dubbi), cosa dice la deputata della partecipazione di Simone al reality? Intervistata nel corso del programma di RaiRadio1 Un giorno da pecora, la Pezzopane, 58 anni, ha ovviamente detto di fare il tifo per il fidanzato: "Sono sempre fidanzata con Simone, sono contenta che partecipi al Grande Fratello, è quello che vuole ed è comunque un'esperienza. Quando mi ha detto che avrebbe partecipato mi sono fatta una risata: non ci credevo! Dopo il GF, Simone andrà in America dove ha un progetto che vuol realizzare. Se andrò in studio? Non credo, al momento non abbiamo parlato di niente da questo punto di vista". Tifo sì, ma da casa, quindi. Ma non è detto, magari cambierà idea. Prima che iniziasse il reality, in ogni caso, gli ha consigliato di stare "attento alle trappole". (Continua dopo le foto)

E non ha apprezzato quando, durante la prima puntata, il fidanzato ha dovuto indossare quel costume da bagno di cui parlavamo poco sopra. Lei, ha detto, non si sarebbe prestata al gioco se fosse stata al suo posto: "Non era un costume spinto, aveva pure le bretelle alla Borat. Ma non mi è piaciuto, né quello a righe. Io li avrei rifiutati entrambi, avrei chiesto un costume normale". Nell'intervista la Pezzopane ha anche assicurato di non temere che Simone diventi una macchietta e che la metta in imbarazzo. È consapevole del tipo di programma a cui lui sta partecipando e non si aspettava nulla di diverso: "L'obiettivo è far ridere le persone, magari forzeranno un po' la mano. Se mi sono sentita in imbarazzo a vederlo con quel costume? No e perché? Al GF queste cose si fanno, non è mica un film di Ozpetek. So che ha detto di aver avuto 2mila donne. È una cosa già nota, una cosa vecchia, ha detto che ha avuto una donna ogni due giorni".

