Nuova grana per il Grande Fratello che dopo pochi giorni potrebbe vedere concretizzarsi il primo forfait. Un concorrente infatti ha chiesto di abbandonare la casa bunker di Cinecittà, sembra che alla base ci siano alcuni screzi con altri concorrenti che, neppure troppo velatamente, avrebbero espresso perplessità sui suoi comportamenti: “Basta, sei pesante. Io ho il coraggio di dirtelo, ma tutti qui lo pensano. Non sai niente di noi, non ci conosci, non sai la storia di nessuno, non puoi stabilire se uno è buono oppure non lo è. Qua non abbiamo il maestro che ci dice cosa dobbiamo dire, è da stamattina che parli, parli, parli. Cuciti quella bocca, sono stufa di sentirti”. Così infatti si era espressa Lucia Bramieri su Alberto Mezzetti che ha provato a replicare, ma la Bramieri era un fiume in piena e non lo ha lasciato spiegarsi, urlando e asserendo che questo suo atteggiamento ha già stancato tutto il gruppo. La discussione sembrava essersi placata, ma ecco che anche il concorrente Matteo Gentili ha lamentato lo stesso fastidio. E ben presto tutti si sono coalizzati compatti contro il Tarzan di Viterbo. (Continua dopo la foto)

Che ha cercato invano di spiegare le sue ragioni ai compagni. Dall’altra parte, però, hanno continuano a pensare che Alberto sia una persona incoerente e che metta malumore all’interno della casa. Il Tarzan di Viterbo da parte sua ha risposto chiedendo di uscire dalla casa. Alberto ha dichiarato di essersi pentito, di essere stato abbagliato dai soldi e dalla fama, ma adesso ha capito che il gioco non fa per lui e che la sua vita gli piace così come è e che non ha bisogno di denaro in più o di visibilità. “Il fatto è che per me, uscire oggi oppure uscire tra due settimane sarebbe lo stesso. Ho vissuto le emozioni che volevo ma ho capito che non sono interessato ad andare avanti.





Non so che cosa mi diranno io intanto ho fatto la mia proposta. Sono troppo vero, non giudico voi ma per me le cose stanno in questo modo. Purtroppo c’ho altri valori, altre credenze, purtroppo non credo nel mondo dello spettacolo. Ho valori eccelsi.” Ora è in attesa: il Grande Fratello accoglierà la sua proposta o no? Intano fra tuffi acrobatici in piscina e allenamenti in giardino, Alberto ha già mostrato i suoi muscoli a tutta Italia. Di sicuro saranno molte le fan che lo rimpiangeranno.

