Un'indiscrezione che sta facendo il giro del web cogliendo non poco di sorpresa gli appassionati, che a quanto pare non si aspettavano certo due nomi del genere per la conduzione della prossima stagione del programma Domenica In. A lanciare per primo lo scoop è stata la sempre informatissima Novella 2000, testata che attraverso lo spazio dedicato alla rubrica "Sussurri e Grida" ha anticipato l'ipotesi della coppia composta da Mara Venier e Maurizio Costanzo al timone nel corso della stagione 2018-2019. Secondo quanto scritto da Ivan Rota, nella prossima stagione tv "la prima parte dello storico programma" di Rai1 "vedrà protagonista ancora Cristina Parodi senza la sorella Benedetta, mentre per la seconda parte si parla della coppia Mara Venier e Maurizio Costanzo". Con una precisazione, però, che è doverosa: almeno per il momento, così fa sapere il giornalista, la notizia è basata su "voci di corridoio, ma attendibili". Lo scenario che si andrebbe a defilare è quindi quello di una Parodi che non abbandonerà del tutto il programma, conducendolo dalle 14 alle 16 per poi lasciare l'incarico all'inedita coppia.

Nel caso di Mara Venier non si tratterebbe affatto di un inedito, visto che come molti ricorderanno la conduttrice è stata al comando del timone del programma Rai per la bellezza di nove edizioni negli anni passati, tra il 1996 e il 2013. Il suo debutto alla guida della storica trasmissione era avvenuto a metà anni '90 insieme a Luca Giurato. A seguire, la presentatrice ha condiviso la conduzione del contenitore domenicale prima con Carlo Conti e Antonella Clerici (nel 2004) e poi anche con Massimo Giletti e Paolo Limiti (nel 2005). Questo prima che, nel 2006, venisse allontanata dallo show in seguito alla lite tra Adriano Pappalardo e Antonio Zechila.

L'ultima edizione firmata da Mara Venier era poi stata quella del 2013, che aveva segnato il suo ritorno in sella. Di inedito si tratterebbe invece nel caso la conduzione fosse affidata a Maurizio Costanzo. Il giornalista ha infatti già firmato come autore l'edizione 2015-2016 di Domenica In, quella presentata da Paola Perego, ma senza apparire davanti alle telecamere. Ora, se la nuova indiscrezione fosse confermata, Costanzo tornerebbe a condurre un contenitore domenicale a distanza di circa 15 anni dalla chiusura della "sua" Buona Domenica su Canale5.

