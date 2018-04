Come ogni edizione di ogni reality show che si rispetti, anche questo Grande Fratello 2018 ha iniziato a far parlare di sé sopratutto per i flirt che potrebbero nascere tra i vari concorrenti in gara, sotto lo sguardo sempre attentissimo di Barbara D'Urso e delle telecamere. Tra indiscrezioni, ipotesi e semplici battute, c'è però qualcuno che all'interno della casa sembra aver deciso di darsi subito da fare, mettendo nel mirino due ragazze e manifestando tutto il suo interesse per loro. Di chi stiamo parlando? Del viterbese Alberto, che non ha perso tempo e nel corso del day time ha subito spiegato di avere un debole sia per Alessia che per Mariana. Tarzan, questo il soprannome con cui è noto l'inquilino del Grande Fratello, ha dato seguito alle dichiarazioni fatte in privato, iniziando a riempire a turno le due di complimenti e facendo capire le sue intenzioni. Il tutto in parallelo, destreggiandosi tra l'una e l'altra senza però mai perdere di vista l'obiettivo. Alberto, insomma, pare essersi perfettamente calato nel ruolo di "piacione". (Continua a leggere dopo la foto)

Riuscirà il ragazzo a conquistare le due belle compagne d'avventura o questa tattica non porterà a nulla? "Hai un sorriso che spacca" ha prima detto Alberto ad Alessia, aggiungendo poi "Sei bellissima". Non si è però trattata, come già accennato, di una manifestazione di interesse esclusivo, visto che a quanto pare l'inquilino non si è posto limiti, in attesa delle prime conquiste. Poco dopo, eccolo allora virare su Mariana, rivolgendo attenzioni particolari e complimenti anche a quest'ultima. Questo atteggiamento, però, non è passato inosservato agli occhi di Alessia che, in un confessionale, ha dichiarato: "Vuole fare il piacione ma se ci fosse stata un'altra persona l'avrebbe fatto lo stesso". (Continua a leggere dopo le foto)

Come anticipato a Pomeriggio Cinque dalla stessa Barbara D'Urso, al Grande Fratello stanno già nascendo dunque i primi flirt. Oltre ad Alberto, però, anche Filippo sembrerebbe aver messo gli occhi su alcune ragazze della casa. Su chi siano le concorrenti che hanno stuzzicato la curiosità del "super bono" del Gf, tuttavia, niente di più è stato detto dalla conduttrice e né tanto meno altro è trapelato in queste ore. Gli spettatori sui social si stanno già scatenando avanzando ogni possibile teorie. Per le conferme, non resta che attendere le prossime puntate.

“Angelo, ma cosa ti è successo?”. A qualche ora dall’entrata nella casa del Grande Fratello 15, l’aspetto del Ken umano è notevolmente cambiato. “Sei irriconoscibile”, gli scrive qualcuno su Facebook