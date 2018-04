Il pubblico segue Uomini e Donne da circa vent'anni. Maria de Filippi può realmente essere fiera di aver dato vita a un programma molto fortunato. Ma Queen Mary non si è certo seduta sugli allori e nel corso del tempo ha sempre portato delle novità che hanno dato nuova linfa vitale al dating show. A partire dallo scegliere Tina Cipollari come opinionista, individuandone fin da subito tutte le potenzialità. Poi ha introdotto il trono over e gli ascolti sono schizzati alle stelle, soprattutto da quando è arrivata (ormai 7 anni fa) Gemma Galgani. Le due donne si sono imposte come grandi protagoniste/antagoniste dello spettacolo di Canale 5. La dama e l'opinionista non si possono vedere e ogni puntata è quella giusta per trash show di ogni genere: inseguimenti, schiaffoni, torete in faccia e nella migliore delle ipotesi insulti. Ma loro piacciono proprio così, nonostante le critiche. Ora però sta per arrivare una novità su Gems che sta facendo già discutere. Secondo un’indiscrezione Maria De Filippi starebbe rivoluzionando la nuova stagione di Uomini e Donne e starebbe dunque pensando ad una 'promozione' per la dama torinese. (continua dopo la foto)

Questa fortunata stagione di Uomini e Donne si sta avviando alla conclusione e molto presto gli attuali tronisti Nilufar Addati, Sara Affi Fella, Nicolò Brigante e Mariano Catanzaro saranno chiamati a scegliere la loro anima gemella. A quel punto arriverà il momento di salutare anche l’amatissimo trono over con tutti i suoi protagonisti. Per la prossima edizione però, la padrona di casa avrebbe pensato ad alcune piccole 'rivoluzioni'. Come ha rivelato il settimanale NuovoTv, a trono classico, over e gay se ne sta per aggiungere un altro: “Non solo over, ecco il trono per i protagonisti di età compresa tra i 30 ed i 50 anni, insomma tra il classico e l’over. Questa è una delle novità probabili del nuovo Uomini e Donne”. Ma non è tutto.





Proprio Gemma infatti da settembre 2018 potrebbe essere 'promossa' a troninsta, sì avete capito proprio bene. Una nuova stagione per la direttrice di sala che a questo punto starà seduta a fianco di Tina per tutta la settimana. Più di qualcuno è certo che l'opinionista la prenderà malissimo. NuovoTv rivela: “Una lampadina si è accesa nella mente macina ascolti di Maria, che vorrebbe far sedere l’una accanto all’altra. Pare infatti che la prossima stagione televisiva si possa aprire a settembre con un colpo di scena: la promozione di Gemma a tronista ufficiale. Come potrebbe reagire Tina?”. Non resta che aspettare settembre 2018 e scoprire quali sorpresa riserverà la padrona di casa all’affezionato pubblico di Canale 5.

