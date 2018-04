“Ecco chi sei senza trucco!”, scrive un utente su Facebook nei confronti di Angelo Sanzio, il Ken del GF 15. Il ragazzo, che sin dalla prima puntata ha immancabilmente attirato su di sé l’attenzione degli altri concorrenti e del pubblico a casa e che in parte lo ha conosciuto a Domenica Live o a Nemo, ha mostrato un lato di sé ancora celato. Il 28enne ha iniziato da giovanissimo un impegnativo percorso chirurgico per migliorare il suo aspetto fisico: a soli 21 anni si è sottoposto alla prima operazione e non si è più fermato. Sono due gli interventi mirati sul cuoio capelluto, dunque vederlo con delle ‘strane chiazze’ in testa – come alcuni utenti le hanno definite – è apparso piuttosto strano al popolo del web: che fine hanno fatto i suoi capelli? Il cambiamento è sostanziale in effetti e dopo le sue prime apparizioni negli studi di Domenica Live come "Ken italiano" insieme all'omologo Rodrigo Alves, è stato da subito notato dalla conduttrice Barbara D'Urso che gli ha dato la possibilità di mettersi in gioco nel reality di Canale 5. Giuseppe Capparella, questo il suo vero nome (non fa davvero di cognome Sanzio), è nato nel 1990 ed è originario di Civitavecchia in provincia di Roma. (Continua dopo la foto)

Il ragazzo ha deciso di sottoporsi a vari interventi chirurgici per somigliare quanto più possibile al fidanzato di Barbie, ossia Ken. Non è fidanzato ed ha dichiarato di non avere tempo per l'amore, ma solo per se stesso. Contro la volontà dei suoi genitori Giuseppe ha rifatto il naso, le labbra, gli zigomi e il mento ed ancora oggi ha deciso di non fermarsi qui. Il concorrente ha deciso di andare in Turchia, precisamente ad Istanbul, per sottoporsi ad un trapianto di capelli ed ha ammesso di volersi rifare anche i glutei. Ma quanto gli è costato somigliare a Ken? Angelo avrebbe speso intorno ai 10 ai 15mila euro.





Oltre a questa sua passione, è anche un produttore di profumi apprezzati dai vip come Maria Grazia Cucinotta e Antonella Mosetti. Ma dopo la prima doccia nella casa del Grande Fratello, Angelo è apparso con delle strane chiazze in testa. Ha l'alopecia? In molti si sono chiesti cosa gli fosse successo dato che il ragazzo si era presentato in passerella perfettamente truccato e sistemato, ma a distanza di un giorno pare aver perso qualche capello. La risposta più frequente è che Angelo userebbe una polverina coprente per le occasioni particolari, aspettando che i capelli crescano dopo il doppio trapianto subito.

