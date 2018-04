Nella storia della tv, Uomini e Donne è stato una vera rivoluzione. Con il suo dating show Maria De Filippi ha fatto la storia e ha portato sul piccolo schermo le storie delle persone comini, quelle in cui ogni telespettatore si può riconoscere. Non per nulla la trasmissione è tra le più longeve e anno dopo anno, trono dopo trono, sono tanti i personaggi che hanno popolato lo studio. Nel corso del tempo Queen Mary ha portato nuove idee e innovazioni e sembra proprio che la padrona di casa voglia rivoluzionare ancora la sua trasmissione. Insomma in 20 anni di trasmissione le novità sono state tante e visto che la risposta del pubblico è sempre stata buona, la conduttrice ha deciso di portare un po' di pepe. Quindi dopo l’introduzione del trono over (Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono ormai dei veri e propri personaggi nati all'interno del programma), e il trono gay, sembra che per la nuova stagione la padrona di casa abbia in mente tante novità. (continua dopo la foto)

Secondo quanto riporta Riccardo Signoretti nel suo settimanale NuovoTV, Maria De Filippi sarebbe intenzionata ad introdurre un nuovo trono per i protagonisti tra i 30 e i 50 anni, che si collocano quindi in una fascia che non può essere considerata né over e né trono classico, e potrebbe giungere anche il momento per far sedere una donna sul trono gay. Dal magazine si legge infatti: “Rivoluzione a Uomini e Donne. Non solo over, ecco il trono per i protagonisti di età compresa tra i 30 ed i 50 anni, insomma tra il classico e l’over. Questa è una delle novità probabili del nuovo Uomini e Donne. Il nuovo volto di questo trono? Filippo Nardi, ex naufrago de L’Isola dei Famosi".





E le novità proseguono, perché dopo aver sdoganato il trono gay dedicato ai maschietti è arrivato il momento di aprire le porte anche alle femminucce: "Dopo due troni gay riservati agli uomini, nella prossima stagione sembra che toccherà alle donne. Verrà presa in considerazione l’auto-candidatura di Siria De Fazio? Lo scopriremo presto”. Un passo alla volta Maria De Filippi sta compiendo una vera rivoluzione culturale e la risposta dei telespettatori è la dimostrazione delle sue scelte molto azzeccate. Il successo di pubblico sarà assicurato anche questa volta, gli osservatori ne sono più che certi.

