''Ho avuto 1.500-2.000 donne. Se contiamo dai 17 anni ai 34, una ogni due o tre giorni, ci sta. Poi facevo lo spogliarellista e avevo modo di ammucchiarne di più. Ma quando ho conosciuto Stefania ho appeso il perizoma al chiodo''. L'ingresso nella casa del Grande Fratello 15 di Simone Coccia Colaiuta, fidanzato da quattro anni con la deputata della Repubblica Stefania Pezzopane, è stato un po' spinto. Le dichiarazioni dell'ex spogliarellista, mandate in onda durante la diretta della prima puntata, sono state criticate da tanti, in primis gli opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, ex protagonisti della versione ''Vip'' andata in onda nel 2017."Sono rimasto colpito quando hai detto di aver avuto quasi 2000 donne. Non è un vanto. - ha spiegato il cantautore - Le donne non si trattano come dei kleenex. Anche per rispetto della donna con cui stai da quattro anni. Se hai avuto veramente tutte queste donne sono contento per te. Però, sinceramente, mi ha fatto un certo effetto sentire che nei hai avute quasi 2000. Che cosa sono le donne, - ha concluso Malgioglio - dei giocattoli che si prendono e si buttano via? Le donne vanno rispettate". (Continua a leggere dopo la foto)

Macho sì, ma con il cuore d'oro. E così, durante una chiacchierata con i suoi nuovi amici, Simone si è sciolto in un mare di lacrime. ''Io mi sono fatto da solo, la storia con Stefania ognuno la può vedere con mille colori, comunque ci sono arrivato io'', ha spiegato il giovane agli altri inquilini della casa. ''Non è che qualcuno mi ha raccomandato a stare con la senatrice. Che poi la nostra storia ha avuto evoluzioni positive e negative, quello sì… Ma parliamoci chiaro, se io e Luigi (fidanzato di Nina Moric, ndr) stiamo qui è perché abbiamo due relazioni importanti, mediaticamente parlando, però è una conseguenza del nostro amore che proviamo per delle persone che sono diverse da noi. Io sono molto diverso da Stefania, sono più piccolo di 24 anni e la gente se fa le pippe mentali'', ha raccontato il fidanzato della Pezzopane. (Continua a leggere dopo la foto)

Prima di autoproclamarsi intrattenitore della casa, Simone ha mostrato il suo lato tenero, rivelando un fatto molto doloroso della sua vita. Colaiuta si è commosso mentre raccontava agli amici il significato di un tatuaggio, un omaggio alla nipote recentemente scomparsa per una malattia. Gli altri inquilini della casa, per smorzare la situazione e riportare il sorriso sul volto del giovane: ''Ma come fai tutto il forte e poi piangi...''. Tutti hanno provato a consolarlo, con pacche sulle spalle e fazzoletti di carta: ''Tu lo vedi così… con la sua fisicità e pensi che sia uno che non piange, lo vedi grande e grosso… e poi piagne''.

”Simone e la Pezzopane sono fidanzati?”. La domanda su Coccia Colaiuta e Stefania rimbalza sul web e spunta la foto: in quello scatto tutta la verità