Anche chi non segue con costanza Beautiful avrà sentito parlare e visto almeno una volta Taylor Hayes, storico personaggio della soap opera più famosa e longeva al mondo. La psichiatra che ha fatto perdere la testa al mitico Ridge Forrester e rivale di Brooke Logan è interpretata dall'attrice Hunter Tylo e tutti la ricordano così, bellissima e mora. Due notizie in un colpo solo: dopo l'addio al set di Beautiful nel 2014, la Hayes torna nel cast ma è diversa da come l'avevamo lasciata. Ora, come mostrano le foto che trovate poco più giù, è bionda, proprio come Brooke. Sono ovviamente le anticipazioni americane a svelare l'ennesimo colpo di scena e le nuove immagini di uno dei personaggi che ha fatto la storia della telenovela seguitissima. Taylor lascerà Parigi e rientrerà a Los Angeles in cerca di vendetta. È stata lei, infatti, a sparare a Bill. Non tollera che l'uomo abbia distrutto la felicità di Steffy. Brooke, nel frattempo, già trema e intima a Ridge di non avvicinarsi alla sua ex moglie. Ecco nei dettagli a cosa assisteremo. Taylor piomba nell'ufficio di Bill. Cammina con fatica, si appoggia a un bastone che giustifica con una caduta ma non nasconde la sua furia. Ridge l'ha informata di tutto ciò che Bill ha fatto a Steffy. Spencer, infatti, si è insinuato in un momento di crisi tra Liam e la Forrester, ha passato una notte di passione con lei e ha causato la fine del matrimonio di Steffy pretendendo un esame del dna sul bimbo che lei aspetta. (Continua dopo la foto)

Inoltre, non contento, le ha anche chiesto di diventare sua moglie. In quanto psichiatra, Taylor precisa di essere perfettamente in grado di riconoscere un predatore sessuale, quindi si scaglia contro di lui: "Sei un uomo orribile. Ti odio per quello che hai fatto a mia figlia". Bill, per nulla intimorito, ribadisce che se Liam dovesse farsi da parte, lui sarà pronto a prendersi cura di Steffy. Liam ha confessato di aver sparato a Bill, ma nessuno sembra credergli. Quella notte, infatti, dopo una caduta, Liam ha sbattuto violentemente la testa e i suoi ricordi sono confusi. Lui stesso non è sicuro di aver compiuto il gesto di cui si è dichiarato responsabile. Ed ecco che entra in scena Taylor a far chiarezza sulla vicenda. (Continua dopo le foto)

Taylor, in preda alla rabbia, rivela che dopo aver parlato con Ridge è subito tornata in città. Racconta di essere andata subito a casa di Bill Spencer e di averlo visto in piedi vicino alla finestra. Nonostante fosse buio, ha notato in un angolo la pistola dorata. L'ha afferrata, l'ha puntata contro Bill e ha fatto fuoco, rivela. E Brooke, in tutto ciò? Come anticipato, la Logan viene a sapere da Ridge che Taylor è tornata e, ovvio, non prende bene la notizia del ritorno della sua rivale in amore. Ridge prova a tranquillizzarla spiegando i suoi timori: ha paura che sia stata proprio la sua ex a sparare a Bill. Brooke non si fa impietosire e gli chiede di tenersi alla larga da lei. Nel frattempo Steffy entra in casa di Bill e lo sorprende mentre sta discutendo con sua madre. Spencer invita Taylor a dire tutta la verità anche a sua figlia e lei, in lacrime confessa di aver sparato a Bill e poi supplica l'uomo di non mandarla in prigione. Steffy cerca quindi di convincere l'uomo a non denunciare sua madre e l'imprenditore, alla fine, decide di lasciar andare Taylor. Infine, Steffy si reca da Liam e gli spiega che non è stato lui a sparare a suo padre e lui finalmente si toglie questo peso dalla coscienza.

