L'attesissima quindicesima edizione del Grande Fratello è iniziata. Era da settimane che si parlava di possibili concorrenti, delle caratteristiche della casa e degli amatissimi opinionisti. Per non parlare di lei, Barbara D'Urso, la timoniera dei pomeriggi e della domenica Mediaset. Molti concorrenti non sono del tutto sconosciuti, anzi, i sono ex fidanzati di modelle (Luigi Favoloso, ragazzo di Nina Moric), compagni di senatrici (Simone Coccia Colaiuta), il Ken umano italiano che spesso è stato ospite di Barbara D'Urso, l'ex fidanzato della naufraga Paola Di Benedetto. Tra i volti conosciuti anche Lucia Bramieri, amica della D’Urso ma, soprattutto, nuora dell’indimenticabile Gino. Accompagnata dall’inseparabile Telegatto appartenuto al suocero, la 57enne milanese ha fatto il suo ingresso nella Casa, passando prima nella sala relax dove si è fatta massaggiare dai tre ''superboni'' Filippo Contri, 25 anni, Simone Poccia, 23 anni, Valerio Lo Grieco, 29 anni, reduci dall’esperienza in un Casale vicino Tivoli, dove hanno trascorso alcuni giorni a coltivare l'orto, spalare escrementi e sistemare la stalla. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma nemmeno a ventiquattro ore dall'inizio del rellity, che all'interno della Casa del Grande Fratello Nip è già esplosa la prima lite. Protagonisti del battibecco nella serata di mercoledì Patrizia Bonetti (ex fidanzata dell'immobiliarista Stefano Ricucci e di Claudio D'Alessio, il figlio di Gigi) e Baye Dame Dia (29enne italo-senegalese amante della moda e drag queen del Muccassassina, locale cult di Roma) che si sono scontrati in cucina di fronte ad altri inquilini. Il giovane non ha appezzato l'atteggiamento di alcuni colleghi che, mentre si trovavano in cucina, hanno iniziato a giocare con il cibo e a creare degli occhiali con una fetta di pane. ''Scusate, - ha esordito il giovane - non voglio fare il moralista rompipalle, però non ce la faccio a vedere 'sta roba, c'è gente che muore di fame e voi state a giocà col pane. Siamo in televisione e questo è il messaggio che date''. Il gruppetto che si trovava in cucina era composto da Patrizia, Valerio (i due che provavano a ricreare un paio di occhiali con la fetta del pane), mentre Luigi Favoloso e Matteo Gentili li guardavano divertiti. Ascoltata la sfuriata di Baye Patrizia ha reagito stizzita, affermando che l'avrebbe mangiato senza sprecarne nemmeno un pezzo, ma il giovane non ha voluto sentire scuse e ha perso le staffe: ''Per me te lo puoi dare pure in faccia, basta che non ci giochi''. (Continua a leggere dopo le foto)

Una volta rimasta sola col gruppo, la giovane ha espresso tutta la sua disapprovazione per la scenata di Dame. ''Io il pane me lo mangio, nessuno aveva intenzione di buttarlo, me lo poteva dire in un altro modo. Non ho mica buttato una pagnotta di pane nel cesso, stiamo calmi. Doveva venire a farmi la frase da moralista, c’è modo e modo. Siamo tutti bravi a creare le polemiche''. E, in effetti, anche sui social qualcuno non ha apprezzato le parole del giovane: ''Ho visto come si è comportato con Patrizia - si legge su un blog - e posso dire che secondo me Baye si è comportato molto male con Patrizia solo per farsi notare e cercare di diventare l'idolo del pubblico e il problema è che concorrenti come Baye che se la prendono con quelli che magari sembrano più deboli o più antipatici agli occhi del pubblico come una Patrizia vengono osannati dal pubblico e rischiano pure di vincere. Speriamo che Baye non diventi osannato senza motivo come Federica qualche anno fa. A me cmq non mi convince lo vedo molto furbo e stratega vediamo come si comporterà in futuro''.

