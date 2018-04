Inizio scoppiettante per questa nuova edizione del Grande Fratello Nip 2018. Durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso, che conduce entrambi i programmi, ne ha approfittato per fare una prima rivelazione su due concorrenti della casa del Grande Fratello. Al secondo giorno nella casa parte il primo gossip. La conduttrice di entrambi i popolari programmi di Canale 5 afferma che due tra i concorrenti avrebbero già messo gli occhi su alcune ragazze nella casa. I due ragazzi in questione sono Filippo e Alberto. Pensavamo fosse troppo presto per iniziare a parlare di un tema molto caldo e frequente all’interno del reality show e invece i due concorrenti hanno già puntato alcune donne. Dobbiamo già aspettarci delle storie d’amore all’interno della casa del Grande Fratello? (Continua a leggere dopo la foto)

La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata e partono già le prime nomination. Tra queste abbiamo Filippo Contri. Il ragazzo venticinquenne (24 Ottobre 1992) si è laureto con 110 e lode in economia, è stato definito come il ragazzo della porta accanto o il figlio che tutti vorrebbero. Filippo, infatti, si è preso cura della sua famiglia dopo la perdita del padre. Simpatico ma impulsivo, il romano Filippo è attualmente single. Riuscirà a superare la nomination contro Valerio? (Continua a leggere dopo le foto)

Alberto Mezzetti è un nuovo concorrente del Grande Fratello. L’uomo è stato definito come Tarzan per via dei capelli lunghi e dei muscoli. Vive da solo a Viterbo fin da quando aveva 18 anni. Alberto è uno molto profondo nonostante il suo spirito selvaggio. Ha dichiarato di non saper resistere alle tentazioni e di essere single.

