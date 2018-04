Il destino di Valentina Verdecchi ad Amici 17? Sempre più in bilico. Come avevamo anticipato, la giovane ha subito uno strappo che dovrà tenere a bada: ergo, non dovrà ballare per una settimana. Se in questo lasso di tempo riuscirà a recuperare del tutto potrà tornare a gareggiare con gli altri concorrenti della Squadra Bianca, altrimenti sarà costretta ad abbandonare la Scuola di Amici. Intanto, però, il nuovo sviluppo è che la ballerina ha ricevuto un’altra telefonata da Maria De Filippi, che ha fatto il punto della situazione. In genere uno strappo viene recuperato in due, tre settimane, come puntualizzato dalla De Filippi. Se Valentina lascerà la scuola, cosa succederà alle dinamiche del talent show? La danzatrice verrà sostituita. “Questa settimana dovrai stare ferma. Luca lavorerà al tuo posto. Puoi sperare in una capacità di recupero importante. I tempi di recupero dipendono da persona a persona. Ma se non riuscirai a recuperare entro sabato sarai sostituita“ ha chiarito Maria De Filippi a Valentina Verdecchi. (Continua a leggere dopo la foto)

La conduttrice non ha precisato da chi potrebbe essere sostituita la ballerina romana ma sono in molti a voler rivedere i tre allievi già eliminati, ovvero Filippo, Daniele e Sephora. Valentina, invece, continua a sperare di riuscire a superare in pochi giorni il suo infortunio. Intanto la Verdecchi ha chiesto di farsi visitare da un altro dottore in modo da avere un secondo consulto medico: basterà a cambiare la situazione?

“Queste sono le maledizioni della Celentano”, ha tuonato Valentina Verdecchi tra le lacrime, tirando in ballo l’insegnante di danza classica con la quale ha avuto un pessimo rapporto sin dai primi giorni all’interno della Scuola. La ballerina della Squadra Bianca di Amici ha poi parlato di “secce” (termine napoletano che indica sventura e negatività) e “malocchio”, relative al suo infortunio avvenuto durante l’ultima puntata del Serale.

