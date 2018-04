Si sono conosciuti al Grande Fratello (edizione numero 4). Era il 2004 Lui ha iniziato a farle la corte, lei sembrava non apprezzare. Poi, però, non solo ha ceduto alla sue avances, lo ha anche sposato. L’anno dopo, nel castello di Bracciano. Poco dopo sono diventati genitori, prima di Matilda, poi di Tancredi. Avete già capito che stiamo parlando di Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, il principe romano e la sua principessa valtellinese. Quell’edizione del Grande Fratello fu vinta da Serena Garitta ma, in qualche modo, anche da loro che si incontrarono e trovarono l’amore. Dopo il reality Ascanio, figlio di Don Filippo gentiluomo di Sua Santità e di Maria Antonietta Campedelli e discendente di Papa Pacelli, ha alternato il lavoro in radio e tv al lavoro come maestro di golf. Katia, invece, è molto attiva sui sociale e attualemente sta partecipando a Mamma che #Riccanza!, spin off del reality di successo di Mtv. “Quando ho scoperto di essere incinta, ero emozionata come la prima volta, anche se provavo sensazioni diverse perché un maschietto e una femminuccia sono piccoli mondi completamente diversi e non sapevo cosa aspettarmi” aveva detto tempo fa a Visto. Continua a leggere dopo la foto

E aveva aggiunto: “Ora non penso ad allargare la famiglia perché sto bene così, mi sento realizzata. Però tra cinque anni potrei essere di nuovo incinta. Matilda ci chiedeva una sorellina: è arrivato Tancredi. Forse sarà lui a chiederci un fratellino”. Ebbene, curiosi di sapere perché vi stiamo parlando di Ascanio e Katia? Perché c’è un loro progetto futuro che vi piacerà eccome. Sono stati proprio Ascanio e Katia, parlando con il settimanale Chi, a rivelarlo… Anche se attualmente Katia è impegnata nel programma “Mamma che riccanza”, non ha mai negato di avere voglia di tornare in televisione insieme ad Ascanio. Magari per partecipare a Pechino Express. A parte qualche apparizione televisiva sporadica, il vero programma che ha permesso alla Pedrotti di rimettersi in gioco è Mamma che riccanza.

Nell’intervista, però, le è stato chiesto se lei e suo marito fossero stati contattati dalla produzione di qualche reality. “No, però l’Isola deve essere una bella sfida”, ha risposto. E ha aggiunto: “E Pechino Express lo farei. Anche con un euro al giorno arriverei in cima!”. Quanto entusiasmo… Katia sta nascondendo qualcosa? Il messaggio è arrivato a Costantino della Gherardesca? Vediamo che succede. A ogni modo, dopo essere apparsa su Mamma che riccanza, la Pedrotti è stata molto criticata da alcuni fan che hanno trovato la trasmissione di cattivo gusto. Lei, però, ha risposto nel migliore dei modi tentando in ogni modo di tenere a bada la polemica…

